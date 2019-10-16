АГМУ отпразднует 65-летний юбилей в концертном зале «Сибирь»

Новости 14.10.2019 18:10 531

17 октября в концертном зале «Сибирь» пройдет торжественный концерт «АГМУ – 65 лет!», который завершит цикл праздничных мероприятий, посвященных юбилею Алтайского государственного медицинского университета. В торжестве примет участие коллектив вуза – профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты, ординаторы, аспиранты, научные работники.

Почетными гостями юбилейного праздника станут руководители федерального и регионального Министерства здравоохранения РФ, депутаты Государственной Думы РФ, Правительства Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского края, администрации города Барнаула, делегации из соседних регионов – республик Алтай и Тыва, медицинских вузов Сибири и вузов Алтайского края, почетные профессора, члены Ученого совета вуза, главные врачи медицинских организаций, выпускники разных лет.

На первом этаже концертного зала будет организована фотовыставка, отражающая жизнь вуза в историческом аспекте и современные реалии.

В зоне «Кухни народов мира» угощать гостей праздника национальными блюдами будут студенты АГМУ из Индии, Нигерии, арабских стран, Армении, Азербайджана, Казахстана, а также республик Тыва и Алтай.

В 15:00 начнется торжественная часть. На сцене будут чествовать представителей медицинских династий вуза. Ярким и запоминающимся моментом праздника станет вручение и. о. ректора АГМУ Игорем Петровичем Салдан мантий 7 вновь принятым почетным профессорам университета: Николаю Федоровичу Герасименко, Владимиру Михайловичу Гранитову, Владимиру Афанасьевичу Кожевникову, Александру Федоровичу Лазареву, Александру Израилевичу Неймарку, Владимиру Ивановичу Оскреткову, Владимиру Эдуардовичу Янковскому.

Почетные гости поздравят коллектив вуза с юбилеем и вручат награды федерального, регионального и муниципального уровня профессорам, преподавателям и сотрудникам АГМУ.

Творческими выступлениями гостей праздника порадуют вокальные и хореографические коллективы Барнаула и Алтайского медицинского университета.