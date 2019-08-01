Стая бездомных собак атаковала ребенка в Рубцовске

Новости 14.10.2019 15:55 476

Жители Рубцовска пожаловались на бродячих собак, последний случай – нападение своры дворовых псов на маленького ребенка. К счастью, он не пострадал, возможно, собак спугнул проезжавший мимом мужчина, пишет "КП-Барнаул".

"Я ехал по улице, мальчик, ему на вид лет 10, бежал вдоль дороги, а за ним гналась стая собак. Лаяли, пытались ухватить за ноги. Я начал сигналить, и когда приблизился к ним, собаки разбежались, - рассказал горожанин. - Я часто вижу собачьи своры, их не становится меньше, наверное, их никто не отлавливает".

"Город заполонили стаи собак! Именно стаи, а не собаки-одиночки. На Северном рынке, в районе ТВ-3 и других местах. Ходить очень страшно", - пишет местная жительница в паблике «Инцидент Рубцовск».

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Как сообщили в администрации Рубцовска, отловом бродячих собак занимается «Приют для бездомных животных «Алиса». С ними был заключен контракт. На эти цели выделили из бюджета только в этом году 984 тысяч рублей.

"В 2019 году отловлено 402 собаки (по состоянию на 1 октября). До конца 2019 года осталось финансирование на отлов еще 300 собак. Полномочия исполняются", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Похожую ситуацию можно наблюдать в Барнауле. Здесь из городского бюджета на отлов собак выделяют порядка 4 млн рублей. Но собак так же, как и в Рубцовске, меньше не становится. Происходит это потому, что собак отлавливают, стерилизуют, прививают, подлечивают и снова отпускают на улицы – все в соответствии с федеральным законом, который, кстати, также запрещает усыплять этих животных. А потом они снова продолжают сбиваться в стаи, пугая или нападая на людей.

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"На свободу отпускают тех собак, которые не проявляют агрессии. По статистике, большинство укусов приходится на домашних собак, - говорит руководитель барнаульского приюта для животных «Ласка» Софья Куликова. – Собак на улице не становится меньше, потому что не решается две основные первопричины. Первая – это беспечность людей, которые заводят собак, а потом выбрасывают на улицы. У щенят бездомных собак выживаемость очень низкая, в основном приплод оставляют домашние собаки или полудомашние – те, которых содержат в гаражных кооперативах и прочих местах. Собака приносит потомство, а потом этих щенят оставляют на остановке в частном секторе, мол, кто-нибудь заберет".

По мнению Куликовой, решить эту проблему можно только, обязав владельцев собак стерилизовать их. Если 80% собак будут стерилизованы, проблема бродячих животных практически исчезнет. "Кроме того, нам нужно научиться обращаться с мусором. Не будет кормовой базы – не будет живущих на этом собак, кошек, крыс", - считает она.