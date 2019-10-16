Самосвал насмерть сбил человека на барнаульском шоссе Ленточный Бор

Новости 14.10.2019 16:50 476

Утром 14 октября на объездной дороге на барнаульском шоссе Ленточный Бор произошло смертельное ДТП.

По данным ГУ МВД по краю, авария произошла в 6:05 утра в месте производства дорожных работ - от Кутузова до моста через Барнаулку. По данным ведомства, сбили пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев событий, погибший выполнял дорожные работы на проезжей части, когда на него наехал самосвал. Из-за происшествия собралась внушительная многокилометровая пробка.

«Водитель автомобиля МАЗ 1986 года рождения при движении задним ходом допустил наезд на пешехода мужчину 1994 года рождения, который стоял позади автомобиля», - рассказали в ГУ МВД.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.