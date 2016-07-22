Бийский лагерь «Факел» отремонтируют за 30 млн рублей

Новости 14.10.2019 16:20 363

Бийский лагерь «Факел» было решено возродить в 2019 году. Такое решение принято в ходе переговоров с правительством Алтайского края, которое выделит более 30 млн рублей на его ремонт.

Как пишет «Бийский рабочий», после окончательно сдачи лагеря, объект станет краевого масштаба, и будет принимать гостей со всего региона. Кроме того, здесь могут отдыхать не только дети, но и взрослые.

Как рассказал глава Бийска Александр Студеникин, задачей этого года были ремонт кровли, фасадов, системы отопления, пищеблока, выполнение черновой отделки внутренних помещений. Работы возобновятся весной – предстоит провести чистовую отделку в корпусах, отремонтировать малые архитектурные формы, спортивные площадками, бассейн и не только. Планируется, что часть работ будет сделана уже к лету 2020 года.

Напомним, лагерь был закрыт в 2015 года после ЧП с бийским подростком. Трагедия произошла во время тренировки – 20-километрового кросса, с дистанции пропал молодой парень. Полиция и волонтеры-добровольцы вышли на поиски, однако они затянулись на несколько дней. В результате неподалеку от трассы, где проходили занятия, было найдено тело подростка. Последовала череда громких уголовных дел, а лагерь тем временем был закрыт.

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В краевом правительстве и муниципалитете было решено, что если уже вкладываться в восстановление лагеря, то необходимо сделать так, чтобы он функционировал в круглогодичном режиме.

«Переформатирование лагеря началось еще в прошлом году, - говорит Александр Студеникин. - «Факел» нужно возродить и использовать не только летом, но и целый год. Это может быть многофункциональный лагерь с профильными сменами».

Как отмечает начальник управления образования Елена Вирбицкас, еще есть в планах реконструкции лагеря. Так, здесь появится крытая эстрада, чтобы проводить мероприятия здесь можно было в любое время. Также должно появиться конференц-зал со сценой, библиотекой и возможными отделами для кружковой работы.

Общественники предлагают свой способ, как «отбить» вложенные средства. Наканунуе на заседании Общественной палаты Бийска, ее председатель Маргарита Карпова предложила городу рассмотреть вопрос отдыха здесь не только детей, но и взрослых – по такому принципу часто в советское время работали подведомственные лагеря.

Муниципалитет это предложение пока никак не прокомментировал. По всей видимости, на старшее поколение его все-таки не рассчитывают.