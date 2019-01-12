Налоговая требует обанкротить комбинат школьного питания «Маяк» в Бийске

9 октября в Арбитражный суд Алтайского края от налоговиков поступило заявление о признании банкротом ООО «Комбинат школьного питания «Маяк». Сумма задолженности составляет 2,7 млн рублей. Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе алтайского УФНС, это долг по налогам на зарплату.
Два дня назад Генпрокуратура РФ сообщала, что перед 105 работниками «Маяка» образовалась задолженность по выплате зарплаты за июнь-июль 2019 года в размере более 2,9 млн рублей. Прокуратурой Бийска внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое было рассмотрено и удовлетворено, задолженность погашена.
В одной из школ пояснили, что накануне получили официальную бумагу с обоснованием стоимости
Комбинат зарегистрирован в 1991 году, уставный капитал - 106 100 рублей. Ранее «Маяк» был муниципальным предприятием, однако в 2017 году сменил организационно-правовую форму на ООО, хотя его собственником осталась администрация Бийска. Директором указана Елена Рындина. Среднесписочная численность компании - 127 человек.
В начале года комбинат отметился в инфополе тем, что поднял и почти сразу вернул на прежний уровень цены на детские обеды. СМИ впоследствии сообщали, что повышение цен планировалось всеми операторами школьного питания в Бийске, однако «Маяк» просто поторопился и поднял их раньше времени.
В среднем прибавка составила от 5 до 7 рублей
Дозвониться до руководства комбината не удалось, в пресс-службе бийской мэрии оперативный комментарий дать тоже пока не смогли.
По данным «Спарк-Интерфакс», фирма "Маяк" фундаментально убыточна, от 9 сентября имеется два решения о приостановке операций по счетам. Судя по финансовому состоянию комбината, без посторонней помощи банкротства он может не избежать.
Кто-то, хочет прибрать к рукам питания, в школах и детсадах. Это Глушкова и Нечитайло?!