Налоговая требует обанкротить комбинат школьного питания «Маяк» в Бийске

Новости 15.10.2019 7:10 965

9 октября в Арбитражный суд Алтайского края от налоговиков поступило заявление о признании банкротом ООО «Комбинат школьного питания «Маяк». Сумма задолженности составляет 2,7 млн рублей. Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе алтайского УФНС, это долг по налогам на зарплату.

Два дня назад Генпрокуратура РФ сообщала, что перед 105 работниками «Маяка» образовалась задолженность по выплате зарплаты за июнь-июль 2019 года в размере более 2,9 млн рублей. Прокуратурой Бийска внесено представление с требованием об устранении нарушений прав граждан, которое было рассмотрено и удовлетворено, задолженность погашена.

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Комбинат зарегистрирован в 1991 году, уставный капитал - 106 100 рублей. Ранее «Маяк» был муниципальным предприятием, однако в 2017 году сменил организационно-правовую форму на ООО, хотя его собственником осталась администрация Бийска. Директором указана Елена Рындина. Среднесписочная численность компании - 127 человек.

В начале года комбинат отметился в инфополе тем, что поднял и почти сразу вернул на прежний уровень цены на детские обеды. СМИ впоследствии сообщали, что повышение цен планировалось всеми операторами школьного питания в Бийске, однако «Маяк» просто поторопился и поднял их раньше времени.

В Бийске производством школьного питания занимаются три оператора: «Маяк», «Большая перемена» и «Школа». В связи с подорожанием продуктов, цен на топливо и ростом НДС предприятия отмечали, что вынуждены повышать цены на школьные обеды. В отличие от Бийска, в Барнауле и районах Алтайского края цены все же подняли. Недавно жители Быстрого Истока возмущались качеством питания, заявляя, что при возросших ценах «детей кормят, как скотину».

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Дозвониться до руководства комбината не удалось, в пресс-службе бийской мэрии оперативный комментарий дать тоже пока не смогли.

По данным «Спарк-Интерфакс», фирма "Маяк" фундаментально убыточна, от 9 сентября имеется два решения о приостановке операций по счетам. Судя по финансовому состоянию комбината, без посторонней помощи банкротства он может не избежать.