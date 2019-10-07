Алтайский край не блеснул в общероссийском рейтинге по вводу нового жилья

Новости 14.10.2019 15:23 419

Алтайский край оказался «в хвосте» рейтинга российских регионов по объемам ввода нового жилья. Наш регион занял 63-е место из 85. В исследовании «РИА Новости» учитывались данные за период с июля 2018 года по июнь 2019 года, точнее, количество «квадратов» нового жилья на человека.

В Алтайском крае показатель составил 0,3 кв. м. Если же брать обеспеченность населения жильем (общую площадь жилых помещений, которая приходится в среднем на одного человека), то одному жителю края доступны 24,3 «квадрата».

Недвижимость в Алтайском крае ощутимо подорожает – Минстрой Новости 07.10.2019 11:30 Средняя стоимость квадрата составит 36 832 рублей 2391

В свою очередь, соседняя Республика Алтай расположилась на 62-м месте в списке. Авторы исследования отмечают, что здесь за указанный период было введено 0,303 кв. м, причем на одного человека приходится 21,1 «квадрата».

Если говорить в целом о регионах в Сибири, то наилучшие показатели у Новосибирской области. Это 16-е место в рейтинге с показателем 0,633 кв. м, где на одного жителя было введено 25,2 кв. м. А вот аутсайдером по СФО является Кемеровская область – 73 место в рейтинге. Показатель этого региона составил 0,259 кв. м, в среднем одному кузбассовцу доступны 25 «квадратов».

На первом месте среди всех регионов России оказалась Ленинградская область с показателем 1,221 кв. метра нового жилья на человека. На втором – Московская область (1,111 кв. метра), третье место – Тюменская область (0,881), четвертом – Калининградская область (0,852), пятом – Краснодарский край (0,832).

Добавим, на 85-м, последнем месте, расположился Чукотский автономный округ (0,024), на 84-м – Магаданская область (0,025).

Результаты исследования указывают, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более, чем в 40 раз. В России ежегодно вводится более 75 млн кв. м жилья.