«Это не парк культуры и отдыха»: что ждет барнаульский дендрарий в будущем

Новости 14.10.2019 14:45 304

В последнее время в Барнауле все чаще поднимается тема отсутствия достойных мест отдыха для горожан. Особенно остро стоит вопрос озелененных территорий, скверов, парков. Большое недовольство вызывает вырубка деревьев на местах будущего строительства различных объектов. Одним из облюбованных барнаульцами мест для прогулок остается дендрарий имени Лисавенко.

Накануне горожане сообщали, что на входе в дендрарий стоит машина и двое мужчин собирают за вход по 50 рублей с человека, не выдавая при этом ни квитанций, ни билетов. Руководитель отдела НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко Александр Канарский пояснил «Политсибру», что в настоящее время пытается выяснить, кто эти люди.

ФГБНУ "Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий" (ФАНЦА) подчиняется непосредственно Минобрнауки РФ. В составе ФАНЦА существует отдел "Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. Лисавенко". Именно эту организацию и принято называть Барнаульским дендрарием. Таким образом, дендросад не принадлежит городу, либо краю, как привыкло думать большинство барнаульцев.

«Тяжело все контролировать – люди заходят со всех сторон. Если где-то кто-то как-то подлез, то все сотрудники стараются перенаправлять таких посетителей в кассу. Для этой цели мы даже открываем две кассы на выходных. Если за охранником где-то кто-то что-то требовал в обход кассы, будем разбираться, кто это был», – рассказал Канарский.

Барнаульский дендрарий заработает для посетителей с 1 сентября Новости 31.08.2018 20:15 Сейчас работники дендрария заканчивают расчистку основного прогулочного маршрута 676

Дендросад – не ПКиО

В ответ на вопрос о планах развития дендрария Александр Канарский ответил, что дендрологический сад – это не парк культуры и отдыха, он будет развиваться в своем направлении.

«Это место, где произрастают растения в естественной форме обитания. То есть, говорить о каких-то там чуть ли не каруселях и других аппаратах развлекательных – в этом направлении дендрарий никогда не будет развиваться. Будет развиваться именно как дендрологический сад. То есть, ботанический сад под открытым небом, чтобы люди туда приходили и смотрели, как что произрастает, а не отдыхали. Вот в чем разница между ПКиО и культурологическим парком», – сказал Канарский.

Барнаульский дендропарк является частью структурного подразделения института садоводства, а тот, в свою очередь – подразделением федерального центра. По словам, Канарского, на сегодняшний день средства, которые собираются с дендрария, не могут быть целиком и полностью направлены на его развитие. Они направляются, в основном, на зарплату сотрудников.

Дендрарий в Барнауле закрыли на год после урагана Новости 27.06.2018 16:56 Все сотрудники института приводили парк в порядок. 824

Вхождение дендрария в ФАНЦА

В прошлом году «Политсибру» направлял запрос директору федерального алтайского научного центра агробиотехнологий Алексею Гаркуше. Он сообщил, что вхождение дендрария в структуру федерального центра обеспечило нормальную финансово-хозяйственную деятельность. На момент вхождения дендрарий имел задолженность в размере 18,5 млн рублей, 16 млн было погашено.

Однако затем в Барнауле прошел ураган, нанесший дендропарку ущерб на сумму около 15 млн рублей. Это – данные на конец июля 2018 года. Сейчас выпиливаются старые деревья, разбираются завалы, цель – полностью вычистить дендрарий.

«Идет вопрос о дополнительных вложениях, в этом году отработаем дорожную карту, будем оценивать, какие направления станут первоочередными, какие будем на перспективу ставить. В течение зимы будем смотреть, где какие договоры заключать», – рассказал Александр Канарский.

Дендрарий Барнаула просит помочь с уборкой Новости 04.07.2018 1:17 Сотрудники Института садоводства имени Лисавенко, где расположен дендрарий, своими силами не справляются 965

А почему бы и не отдохнуть?

Нельзя не отметить, что решение напрашивается само собой – местные власти могли бы поучаствовать в обустройстве барнаульского дендрария. Речь, разумеется, не о каруселях с аттракционами, а об элементах, не мешающих прямому назначению дендрария – скамейках, дорожках, беседках и т. п.

Между тем для этого необходимо инициировать вопрос по передаче дендрария из федеральной собственности в краевую или муниципальную. Если, конечно, на то есть соответствующая политическая воля.

...И пусть ботанический сад – это место, куда люди должны приходить «смотреть как что произрастает». Однако, это не мешает ему быть, в том числе, и местом отдыха. Ведь отдых бывает не только активный – созерцание природы было популярно во все времена. Почему бы не созерцать ее красоты с удобной скамьи или из уютной беседки в приятной компании?

Возможно, именно барнаульский дендрарий мог бы выступить той самой точкой примирения, воплощающей компромисс между застройкой Барнаула и его озеленением. Тем более, что собственником ботанического сада является государство, а не частные лица, в переговорах с которыми могли бы возникнуть непреодолимые сложности.