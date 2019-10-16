«Алтайский источник»: стартовала акция «Выгодная осень»

Новости 14.10.2019 14:37 289

С 30 сентября по 30 ноября 2019 года в «Алтайском источнике» можно очень выгодно приобрести оборудование для воды со скидкой – 15% :

· Кулеры

· Помпы механические

· Держатели стаканов на магните

· Держатели стаканов на шурупах

Например, есть очень доступные модели кулеров за 2550 рублей, а также выгодная цена на помпы – 510 рублей.

Модели оборудования и цены : https://alt-ist.ru/equipment

Подробности по тел: 570-570 (служба доставки «Алтайский источник»)

Акция действует для физических и юридических лиц.

Питьевая артезианская вода «Алтайский источник» - полноценная по макроэлементному составу, предназначена для ежедневного употребления без ограничений по состоянию здоровья, возрасту, уровням физической нагрузки, а также для приготовления чая, кофе и другой пищи. Это продукт, в котором природная сила и чистота Алтая сохранены в своем первозданном виде и призваны служить укреплению здоровья жителей региона.

«Алтайский источник» - это природный дар Алтая, вода, которая отвечает самым высоким стандартам, сбалансирована по солевому составу и подходит для ежедневного употребления. Ее можно заказать в бутылях 19 литров домой или в офис. Высокое качество воды подтверждается сертификатами. «Алтайский источник» - источник жизни!