Барнаульский аэропорт выиграл суд против Росреестра

Новости 14.10.2019 13:30 1322

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил три исковых заявления АО «Авиапредприятие «Алтай», входящее в холдинг «Новапорт» и управляющее барнаульским аэропортом. Суть требований заключалась в признании права собственности на привокзальную площадь, автостоянку и железнодорожный путь необщего пользования. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".

Истец владеет объектами еще с начала 2000-х годов и в конце 2018 года предпринял попытку их зарегистрировать, но получил отказ управления Росреестра по Алтайскому краю.

В деле об узаконивании автостоянки сказано, что 15 марта 2001 года АО «»Авиапредприятие «Алтай» заключило договор купли-продажи с Фондом имущества Алтайского края и конкурсным управляющим «Барнаульского государственного авиационного предприятия». Условиями сделки было предусмотрено приобретение оборудования, транспортных средств, объектов недвижимости на земельные участки площадью 391,5 гектаров и примыкающие к нему подъездные автомобильные дороги и площади.

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Ответчиком выступило региональное управление Росреестра. По словам представителя учреждения, истец не имеет разрешения на ввод автостоянки в эксплуатацию. Кроме того, у истца нет правоустанавливающего документа на земельный участок в месте расположения автостоянки.

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула заявили, что «площадка для стоянки автомобилей является технологически связанным объектом капитального строительства вспомогательного использования», что означает отсутствие необходимости разрешения на ее строительство.

Суд также опроверг мнение Росреестра о невозможности идентификации спорного объекта площадью 6,6 тысяч кв. м в договоре купле-продажи.

В итоге первая инстанция отменила уведомления Росреестра об отказе авиапредприятию в государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности по двум делам - об автостоянке и привокзальной площади. В последнем из них опубликована пока только резолютивная часть решения.

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Что касается третьего дела, то «Авиапредприятие «Алтай» выдвинуло требование о признании права собственности на железнодорожный путь необщего пользования (768 м), ранее перешедший в ведение предприятия от обанкротившегося «Барнаульского государственного авиационного предприятия».

Договор купли-продажи был подписан 15 мая 2000 года. В результате покупателю достались спорный железнодорожный путь, аэровокзал, гостиница и склад ГСМ.

Несмотря на утерянные документы о праве собственности, истцом были документально подтверждены расходы, которые шли на содержание железнодорожного пути. Требование авиапредприятия поддержало управление имущественных отношений Алтайского края.

В качестве ответчика в суде выступил комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, по данным которого, истцом не было представлено документального обоснования законности размещения спорного объекта.

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В конечном итоге суд признал требования АО «Авиапредприятие «Алтай» обоснованными и признал его право собственности на ж/д путь.

Ранее сообщилось, что правительство Алтайского края рассматривает вариант передачи «Новапорту» контрольного пакета в АО «Авиапредприятие «Алтай» в случае принятия холдингом решения об инвестициях в размере 2,7 млрд рублей в реконструкцию аэровокзала.

В настоящее время краю принадлежит 52% в уставном капитале авиапредприятия, «Новапорту» - 48%.