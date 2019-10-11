В Барнауле построили храм на деньги меценатов из Москвы

В Алтайском крае появился новый храм во имя преподобного Серафима Саровского. Его построили в барнаульском поселке Центральный в микрорайоне Благодатный. Чин освящения храма и божественную литургию совершил 13 октября митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Владыке служили благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Олег Голубитских, настоятель храма протоиерей Алексий Назаров, иерей Иоанн Макаров, иерей Александр Девятых, диакон Олег Берендеев и диакон Андрей Тарасов.
Как отмечается на сайте Барнаульской епархии, в завершении литургии был совершен крестный ход вокруг храма.
Разрешение на строительство выдано мэрией
Настоятель храма протоиерей Алексий Назаров в беседе с «Политсибру» отметил, что это модульный быстровозводимый храм, капитального фундамента у него нет. На его строительство в 2019 году ушло примерно два месяца. Однако приход был зарегистрирован еще в 2015 году.
«Это не капитальное строение, начали строить храм в конце февраля, в марте была произведена отбивка. В 2019 году Пасха отмечалась в конце апреля, до этого праздника храм уже стоял. Таким образом, на строительство ушло примерно два месяца», - прокомментировал настоятель. Он добавил, что храм достаточно вместительный, одновременно здесь могут помолиться более 50 человек.
На реализацию проекта деньги были пожертвованы предпринимателями из Москвы. «Храм – это подарок Божий! Ни единой копейки с жителей микрорайона Благодатный не было собрано. Меценаты из Москвы подарили нам храм и утварь», - отметил протоиерей Алексий Назаров.
Добавим, всего в Центральном районе Барнаула расположено 14 православных храмов.
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Я не против храмов. Но на Горе (Центральный район) нет кинотеатра, дома культуры, библиотеки, музея и других учреждений культуры. Только храмы. И пивнушки.