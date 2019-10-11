О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

В Барнауле построили храм на деньги меценатов из Москвы

Новости
538
2

В Алтайском крае появился новый храм во имя преподобного Серафима Саровского. Его построили в барнаульском поселке Центральный в микрорайоне Благодатный. Чин освящения храма и божественную литургию совершил 13 октября митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Владыке служили благочинный Барнаульского пригородного округа иерей Олег Голубитских, настоятель храма протоиерей Алексий Назаров, иерей Иоанн Макаров, иерей Александр Девятых, диакон Олег Берендеев и диакон Андрей Тарасов.

Как отмечается на сайте Барнаульской епархии, в завершении литургии был совершен крестный ход вокруг храма.

Какие храмы появятся в Барнауле в ближайшие годы?

Какие храмы появятся в Барнауле в ближайшие годы?

Новости

Разрешение на строительство выдано мэрией

808

Настоятель храма протоиерей Алексий Назаров в беседе с «Политсибру» отметил, что это модульный быстровозводимый храм, капитального фундамента у него нет. На его строительство в 2019 году ушло примерно два месяца. Однако приход был зарегистрирован еще в 2015 году.

«Это не капитальное строение, начали строить храм в конце февраля, в марте была произведена отбивка. В 2019 году Пасха отмечалась в конце апреля, до этого праздника храм уже стоял. Таким образом, на строительство ушло примерно два месяца», - прокомментировал настоятель. Он добавил, что храм достаточно вместительный, одновременно здесь могут помолиться более 50 человек.

На реализацию проекта деньги были пожертвованы предпринимателями из Москвы. «Храм – это подарок Божий! Ни единой копейки с жителей микрорайона Благодатный не было собрано. Меценаты из Москвы подарили нам храм и утварь», - отметил протоиерей Алексий Назаров.

Добавим, всего в Центральном районе Барнаула расположено 14 православных храмов.

Руины клуба и заброшенный сквер в Рубцовске заменят благоустроенным храмовым комплексом

Руины клуба и заброшенный сквер в Рубцовске заменят благоустроенным храмовым комплексом

Новости

В Рубцовске началось строительство православного храма с воскресной школой и большой благоустроенной территорией

2502

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (2)

1000

гость

Я не против храмов. Но на Горе (Центральный район) нет кинотеатра, дома культуры, библиотеки, музея и других учреждений культуры. Только храмы. И пивнушки.

Ответить
Александр
гость, ну и какие проблемы? Строй! Церковь тут при чем?
Ответить