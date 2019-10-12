Налоговая намерена обанкротить сразу несколько новосибирских застройщиков

Новости 14.10.2019 12:40 304

Инспекция федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска подала серию исков в арбитраж с требованием банкротства связанных со строительством и управлением недвижимостью компаний, принадлежащих известным застройщикам и девелоперам. Об этом пишет "Континент Сибирь".

В числе ответчиков по искам налоговой значится специализирующееся на управлении недвижимостью ООО «Развитие», принадлежащее бывшему депутату Госдумы РФ от Новосибирской области, бизнесмену Александру Абалакову. Сумма долга компании составляет около 451 тысячи рублей. Кроме того, налоговая требует признать несостоятельной строительную компанию «Уникон», возводившую жилые дома в микрорайоне «Горский». Учредителем этой компании является Наталья Ануфриева, бывший исполнительный директор УК «F1», входящей в одноименный холдинг, основанный Александром Абалаковым. Сумма исковых требований к «Уникону» составляет почти 785,5 тысяч рублей.

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Также в списке потенциальных банкротов значится ООО «ТехноПром» с суммой задолженности более 2,1 млн рублей. Эта компания принадлежит депутату Законодательного собрания Новосибирской области, заслуженному строителю РФ Валерию Червову и является правопреемником входящей в концерн «Сибирь» компании «Сибирь-Развитие». Руководит ООО «ТехноПром» депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Червов, сын Валерия Червова. В 2007 году «Сибирь-Развитие» получила звание «Лучший налогоплательщик».

UPD: как сообщили "Политсибру" в пресс-службе ООО «ТехноПром», компания уже погасила свою задолженность: «Мы действительно получили предписание о необходимости оплатить долг перед налоговой инспекцией. На данный момент он погашен в полном объеме. Несмотря на непростые экономические условия, мы работаем в прибыль, а не в убыток и предпосылок для банкротства нет. Хочется подчеркнуть, что мы не имеем отношения к строительной деятельности, ООО «ТехноПром» занимается сдачей в аренду производственных площадей».

Четвертой компанией, попавшей в «черный список» Ленинской ИФНС, стало ООО «Сплайн», принадлежащее девелоперу Михаилу Злобину. Сумма иска составила 897 тысяч рублей. Пятая компания – ООО «Энергострой», учредителем и руководителем которой является президент SKY Group Владимир Литвинов. Сумма исковых требований составила более 1 млн рублей.

Даты рассмотрения заявлений налоговой службы пока не назначены.