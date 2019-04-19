На Алтае становится больше ВИЧ-инфицированных

Новости 14.10.2019 13:05 410

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Алтай становится более напряженной, чем в прошлом году. Так, за девять месяцев 2019 года в регионе выявлено 87 случаев ВИЧ-инфекции, в то время как за аналогичный период 2018 года был зарегистрирован 81 вновь заболевший.

Как пишут «Новости Горного Алтая», прирост количества новых случаев составил 7,4%. Заболевшие выявляются как в Горно-Алтайске, так и в районах. Такие данные предоставили в Министерстве здравоохранения Республики Алтай со ссылкой на Центр по профилактике и борьбе со СПИД.

Однако показатель распространенности ВИЧ в Республике Алтай традиционно ниже, чем в целом по стране. Отметим, наибольшие показатели заболеваемости в течение ряда лет сохраняются в Горно-Алтайске, Турочакском, Чемальском и Майминском районах. Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 1 050 ВИЧ-инфицированных.

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По данным СМИ, на диспансерном учете по состоянию на начало октября состоит 696 пациентов с диагнозом «ВИЧ-инфекция», в том числе 13 детей в возрасте до 18 лет, из них шестеро прибыли из других регионов. Все получают антиретровирусную терапию и находятся на контроле у специалистов.

Как отмечают специалисты, заражение ВИЧ в Республике Алтай традиционно происходит чаще всего через гетеросексуальные контакты, но регистрируются и случаи заражения через употребление наркотиков с использованием нестерильного инструментария.

В эпидемический процесс вовлекаются люди самого активного возраста – 30-39 лет. Более 40% заболевших – женщины.

Согласно статистике, за девять месяцев 2019 года от матерей с ВИЧ появилось на свет 16 детей. Для сравнения, в прошлом году – 15. Всего в регионе от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 173 ребенка. В этом году, как и в предыдущие, в Республике Алтай не было зарегистрировано ни одного новорожденного, зараженного ВИЧ.