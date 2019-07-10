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Гречневый кризис-2019: эксперты прогнозируют рост цен на крупу

Новости
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Специалисты рассказали о подорожании гречки из-за неурожая в Алтайском крае. Планируется, что урожай 2019 года будет почти в два раза меньше прошлогоднего.

Отметим, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Александр Вайс подтвердил «Политсибру», что урожай будет меньше прошлогоднего. По его словам, это связано с засухой в регионе на протяжении летнего сезона.

По данным СМИ, дефицит культуры повлечет за собой рост стоимости гречки в магазинах по всей Сибири. Участники рынка обращают внимание на то, что  на данный момент переработчики платят фермерам по 22,5 тысяч рублей за тонну, хотя недавно принимали по 17−18 тысяч рублей за тонну.

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«О повышении цен на гречку со стороны фермеров следует спросить переработчиков лично», - прокомментировал ситуацию Александр Вайс.

Как пишет «Тайга.инфо», по мнению экспертов, засуха и аномально высокие температуры на территории региона сократили урожай до 6−8 центнеров с гектара. В 2018 году этот показатель достигал 18 ц/га.

По данным Новосибирскстата, с декабря 2018 года цена килограмма гречки выросла с 42,18 до 45,89 рублей.

Примечательно, гречка не впервые становится «дефицитным» продуктом. Ранее раздутая производителями и СМИ шумиха приводила к резкому удорожанию и даже исчезновению с прилавков гречневой крупы. Предприимчивые производители понимают, что сейчас их товар востребован и специально резко поднимают его стоимость.

Автор: Политсиб.ру

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