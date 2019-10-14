Алтайского винодела пытается обанкротить разорившийся перевозчик

Новости 14.10.2019 11:15 5141

Известного алтайского винодела Владимира Вагнера потребовали признать банкротом. Соответствующее заявление размещено в картотеке арбитражного суда.

Заявление подано 8 октября ООО «Трансдагаз», предоставляющим услуги по перевозке. Сумма требований неизвестна. Сам Владимир Вагнер сообщил лишь, что иск подан к нему, как к физическому лицу. В «Трансдагазе» давать комментарии отказались.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», владельцем «Трансдагаза» является Луиза Горбунева, однако директором указан Григорий Суслин – известный арбитражный управляющий. Также у компании отсутствует собственный капитал (весь израсходован на покрытие убытков) и имеется задолженность по уплате налогов. То есть, фирма сама вступает в процедуру банкротства.

Владимир Вагнер известен своим амбициозным проектом по культивации французских виноградников на Алтае, в настоящее время он руководит компанией «Алтайская лоза», владельцем которой является ООО «Радуга», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Также Вагнер заведует кафедрой технологии бродильных производств и виноделия в АлтГТУ.

В 2017 году Вагнер дал большую пресс-конференцию, на которой подробно рассказал журналистам о состоянии виноградников и перспективах виноделия в Алтайском крае. По его словам, основными причинами неудачи «виноградного» дела в регионе стали климат и проволочки в законодательстве.