«Единая Россия» не оставила шансов ЛДПР на довыборах в алтайские сельсоветы

Новости 14.10.2019 10:45 1480

Кандидаты от «Единой России» победили на довыборах, проходивших в Кытмановском районе в воскресенье, 13 октября. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Алтайского края.

Дополнительные выборы проходили в двух сельсоветах – в Сунгайском и Дмитро-Титовском. В обоих было вакантно по четыре места. В каждом случае на них претендовали по четыре представителя от «Единой России» и по одному от ЛДПР.

В итоге кандидаты от "партии власти" забрали все мандаты.

Голосование нон-стоп: на Алтае грядут очередные выборы Новости 13.09.2019 18:45 13 октября в Кытмановском районе будут выбирать депутатов в два сельсовета 875

На довыборах в Сунгайский сельсовет явка составила 54,8%. Согласно итогам голосования, учитель местной школы Татьяна Бедарева набрала 76,9% голосов избирателей, медсестра Кытмановской ЦРБ Наталья Куропаткина – 72,16%, фельдшер управления ветеринарии Кытмановского района Вера Сойнова – 67,7% и пенсионерка Светлана Чекрыжова – 90,03%. Представитель либерал-демократов уроженец Новокузнецка, депутат Кытмановского сельсовета Геннадий Фурсов набрал 14,09%.

Полный состав сельсовета насчитывает девять депутатов.

Что касается дополнительных выборов в Совет депутатов Дмитро-Титовского района (11 депутатских мест), то при явке в 44,83%, абсолютную победу также одержали единороссы. Светлана Никотина (воспитатель детского сада) набрала 46,41% голосов, повар полеводческой столовой Татьяна Пономарева – 40,51%, водитель местной администрации Евгений Старостенко – 33,08% и предприниматель Наталья Старцева – 47,18%.

Представляющая ЛДПР пенсионерка Галина Бамбушева набрала 15,64% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, что 27 октября предстоят выборы в Ребрихинский сельсовет депутатов одноименного района, а также Кузьминский сельсовет Змеиногорского района.