АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике

Новости 14.10.2019 12:20 269

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова приглашает школьников на бесплатные каникулярные курсы по физике для подготовки к ЕГЭ.

Занятия будут проходить в период осенних каникул со 2 по 4 ноября:

2 ноября – с 13:30 до 17:50

3 ноября – с 9:00 до 13:20

4 ноября – с 9:00 до 11:50

Сбор на первое занятие состоится 2 ноября с 12:30 до 13:15 в актовом зале АлтГТУ (4 этаж главного корпуса, пр. Ленина, 46).

Для посещения курсов необходимо зарегистрироваться до 17:00 01.11.2019 г.

Телефон для справок: (3852) 29−07−37.

Занятия проведут ведущие преподаватели кафедры «Физика» АлтГТУ, имеющие большой опыт работы на подготовительных курсах. На занятиях будут рассмотрены тематические задания по механике.