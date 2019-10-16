АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова приглашает школьников на бесплатные каникулярные курсы по физике для подготовки к ЕГЭ.
Занятия будут проходить в период осенних каникул со 2 по 4 ноября:
Сбор на первое занятие состоится 2 ноября с 12:30 до 13:15 в актовом зале АлтГТУ (4 этаж главного корпуса, пр. Ленина, 46).
Для посещения курсов необходимо зарегистрироваться до 17:00 01.11.2019 г.
Телефон для справок: (3852) 29−07−37.
Занятия проведут ведущие преподаватели кафедры «Физика» АлтГТУ, имеющие большой опыт работы на подготовительных курсах. На занятиях будут рассмотрены тематические задания по механике.