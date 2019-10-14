Бабье лето не вернется: в Алтайском крае на неделе выпадет снег

Новости 14.10.2019 9:35 83

В Алтайском крае на смену теплой погоде на текущей неделе придут осадки и похолодание, говорится на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, 19 октября выпадет первый снег, а на следующий день столбик термометра достигнет 0 градусов.

Сегодня, 14 октября, воздух в крае прогреется до +18…+23 градусов, день обещают без осадков, ветер юго-восточный, 4–9 м/с, в западных районах местами порывы до 13–18 м/с. В Барнауле в понедельник будет +18…+20.

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15 октября в краевой столице температура понизится до +17. С этого дня на территорию края начнет вторгаться холодный северо-атлантический циклон, ожидаются осадки.

Отмечается, что дождливо будет всю неделю. В ночь на пятницу ожидаются заморозки до -2 градусов, также возможен снег.

По данным синоптиков, днем 18 октября столбики термометров не поднимутся выше +3 и снег возможен в дневное время. Также снег прогнозируется во все последующие дни - до вторника, 22 октября.