Большие планы: зачем в Барнаул съехались директора российских водоканалов?

Новости 14.10.2019 10:10 1417

В Барнауле прошел круглый стол с участием директоров по капитальному строительству подразделений ГК «Росводоканал» и подрядчиков из различных городов России. На нем представители группы рассказали о своих планах на 2020 год.

Целью мероприятия стало налаживание конструктивного диалога между участниками процесса строительства и модернизации различных обслуживаемых водоканалами систем. Водоканалы ежегодно закупают большие объемы труб, запорной арматуры и прочих подобных материалов, поэтому стремятся расширять круг потенциальных поставщиков качественной продукции.

Росводоканал – это крупнейшая компания в отрасли водоснабжения и водоотведения, которая с 2007 по 2025 год предприятия группы реализуют инвестиционные программы по модернизации инфраструктуры на общую сумму более 50 млрд рублей. В 2019 году на реализацию инвестиционных проектов в регионах присутствия «Росводоканала» было направлено 4,3 млрд рублей.

Как рассказал операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман, на круглый стол приехали представители более 20 организаций, желающих рассказать о своих возможностях, продемонстрировать новые технологии.

«Регионов на круглом столе представлено много. Присутствуют проектировщики из Новосибирска, представители Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Оренбурга, Краснодара и других областей. Барнаул считается довольно-таки далекой точкой, и не всегда поставщики и подрядчики готовы сюда приезжать. Поэтому мы хотели показать, как развивается город, какие условия здесь созданы, продемонстрировать открытость наших взаимоотношений с администрацией и возможность участия подрядных организаций не только в конкурсах внутри группы компаний, но и в развитии города», – пояснил Броцман.

Инновации и модернизация

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский рассказал, что предприятие заинтересовано как во внедрении современных инновационных технологий, так и в поиске новых подрядчиков. Он сообщил, что существует достаточное количество местных надежных подрядчиков, с которыми организация давно работает, но также есть планы по увеличению масштабов модернизации объектов.

Масловский напомнил, что в этом году на очистных сооружениях водопроводной воды уже внедрена новая технология обеззараживания на основе мембранного электролиза. Кроме того, он рассказал, что «Росводоканал Барнаул» в этом году в рамках двух программ – производственной и инвестиционной – вкладывает в модернизацию сетей и сооружений более 660 млн рублей и рассчитывает, что на следующий год эта цифра увеличится.

«Для меня, как для руководителя водоканала, инвестиционная программа – это один из первых приоритетов, потому что это – наше будущее, это то, к чему мы придем в ближайшей и долгосрочной перспективе. Инвестиционная программа охватывает все направления нашей деятельности, и в этом году, по согласованию с краевой и городской администрациями, мы ориентированы в первую очередь на модернизацию сетей», – сообщил Масловский.

Также, он подчеркнул важность экологического аспекта модернизации и совершенствования систем канализации, очистки стоков и отметил, что качество воды в Барнауле высокое, но эту высоту требуется удерживать. Для этого требуется реконструкция систем подготовки и очистки воды.

Позиция властей

Присутствовавший на круглом столе заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров заявил, что для администрации города эта встреча также очень важна.

«Как уже сказал Дмитрий Владимирович [Масловский], инвестиционная программа – это наше будущее, поэтому администрация города Барнаула предусматривает в своем бюджете средства на реализацию этой программы. Уже реализовано 90 млн рублей – в рамках мероприятий, о которых говорил Дмитрий Владимирович. В ближайшей перспективе планируется реализовать еще 120 млн рублей на эти виды работ. Для нас, как для администрации города, все это, конечно, направлено, в первую очередь, на улучшение качества услуг, предоставляемых населению», – сказал он.

Андрей Федоров также отметил важность внедрения новых технологий, которые не только помогут повысить качество предоставляемых услуг, но и позволят минимизировать неудобство, испытываемое гражданами в ходе перекладки или создания новых линейных объектов. Он подчеркнул, что для городского руководства важно, чтобы жители в период проведения ремонтной кампании тоже не испытывали неудобств в части передвижения – как пешеходного, так и автотранспортного.

Заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Дмитрий Власов поприветствовал гостей города и выразил мнение, что подобные мероприятия полезны для всех участников.