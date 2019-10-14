Большие планы: зачем в Барнаул съехались директора российских водоканалов?

В Барнауле прошел круглый стол с участием директоров по капитальному строительству подразделений ГК «Росводоканал» и подрядчиков из различных городов России. На нем представители группы рассказали о своих планах на 2020 год.
Целью мероприятия стало налаживание конструктивного диалога между участниками процесса строительства и модернизации различных обслуживаемых водоканалами систем. Водоканалы ежегодно закупают большие объемы труб, запорной арматуры и прочих подобных материалов, поэтому стремятся расширять круг потенциальных поставщиков качественной продукции.
Как рассказал операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман, на круглый стол приехали представители более 20 организаций, желающих рассказать о своих возможностях, продемонстрировать новые технологии.
«Регионов на круглом столе представлено много. Присутствуют проектировщики из Новосибирска, представители Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Оренбурга, Краснодара и других областей. Барнаул считается довольно-таки далекой точкой, и не всегда поставщики и подрядчики готовы сюда приезжать. Поэтому мы хотели показать, как развивается город, какие условия здесь созданы, продемонстрировать открытость наших взаимоотношений с администрацией и возможность участия подрядных организаций не только в конкурсах внутри группы компаний, но и в развитии города», – пояснил Броцман.
Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский рассказал, что предприятие заинтересовано как во внедрении современных инновационных технологий, так и в поиске новых подрядчиков. Он сообщил, что существует достаточное количество местных надежных подрядчиков, с которыми организация давно работает, но также есть планы по увеличению масштабов модернизации объектов.
Масловский напомнил, что в этом году на очистных сооружениях водопроводной воды уже внедрена новая технология обеззараживания на основе мембранного электролиза. Кроме того, он рассказал, что «Росводоканал Барнаул» в этом году в рамках двух программ – производственной и инвестиционной – вкладывает в модернизацию сетей и сооружений более 660 млн рублей и рассчитывает, что на следующий год эта цифра увеличится.
«Для меня, как для руководителя водоканала, инвестиционная программа – это один из первых приоритетов, потому что это – наше будущее, это то, к чему мы придем в ближайшей и долгосрочной перспективе. Инвестиционная программа охватывает все направления нашей деятельности, и в этом году, по согласованию с краевой и городской администрациями, мы ориентированы в первую очередь на модернизацию сетей», – сообщил Масловский.
Также, он подчеркнул важность экологического аспекта модернизации и совершенствования систем канализации, очистки стоков и отметил, что качество воды в Барнауле высокое, но эту высоту требуется удерживать. Для этого требуется реконструкция систем подготовки и очистки воды.
Присутствовавший на круглом столе заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров заявил, что для администрации города эта встреча также очень важна.
«Как уже сказал Дмитрий Владимирович [Масловский], инвестиционная программа – это наше будущее, поэтому администрация города Барнаула предусматривает в своем бюджете средства на реализацию этой программы. Уже реализовано 90 млн рублей – в рамках мероприятий, о которых говорил Дмитрий Владимирович. В ближайшей перспективе планируется реализовать еще 120 млн рублей на эти виды работ. Для нас, как для администрации города, все это, конечно, направлено, в первую очередь, на улучшение качества услуг, предоставляемых населению», – сказал он.
Андрей Федоров также отметил важность внедрения новых технологий, которые не только помогут повысить качество предоставляемых услуг, но и позволят минимизировать неудобство, испытываемое гражданами в ходе перекладки или создания новых линейных объектов. Он подчеркнул, что для городского руководства важно, чтобы жители в период проведения ремонтной кампании тоже не испытывали неудобств в части передвижения – как пешеходного, так и автотранспортного.
Заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Дмитрий Власов поприветствовал гостей города и выразил мнение, что подобные мероприятия полезны для всех участников.
«Мы рады, что площадкой для встречи выбран именно Алтайский край. Считаем, что проведение данных мероприятий очень положительно сказывается на обмене опытом. У поставщиков есть возможность показать новые технологии, у ресурсоснабжающих организаций – поделиться планами работ на последующие годы. То есть, в таком взаимодействии выработать общие планы на дальнейшую перспективу», – сказал Власов.