На Алтае зарегистрирован первый в Западной Сибири клуб ЮНЕСКО

Комитет клубов ЮНЕСКО при национальной комиссии РФ принял решение об аккредитации клуба «Культурное наследие Алтая» Алтайского государственного института культуры. Партнёром и куратором работы клуба является Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Лихачева.
Целью работы клуба является развитие и координация деятельности НПР и обучающихся института в поддержку деятельности ЮНЕСКО "по организации эффективного диалога культур народов, населяющих регион, сохранение и популяризация их нематериального культурного наследия", сказано на сайте Алтайохранкультуры.
Планируется, что это произойдет в 2022 году
Председатель клуба, Елена Полякова, отмечает: «Значимые результаты в научно-образовательной и творческой деятельности, достигнутые НПР и обучающимися института, осуществляемая деятельность в сфере сохранения историко-культурного наследия и этнокультурных традиций были признаны на общероссийском уровне, что позволило нам стать первым клубом на территории Западной Сибири».
Напомним, клуб «Культурное наследие Алтая» начал работу в 2016 году на базе одноименной научно-исследовательской лаборатории АГИК, его члены ведут активную научную, культурно-образовательную и просветительную деятельность, разрабатывают и реализуют проекты, связанные с изучением, сохранением и популяризацией культурного наследия Алтая.
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири-2»
Силами участников клуба устанавливаются и поддерживаются научные связи с музеями, учебными заведениями, научными и общественными организациями, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры по проблемам сохранения памятников истории и культуры.