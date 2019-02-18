На Алтае зарегистрирован первый в Западной Сибири клуб ЮНЕСКО

Новости 14.10.2019 8:45 367

Комитет клубов ЮНЕСКО при национальной комиссии РФ принял решение об аккредитации клуба «Культурное наследие Алтая» Алтайского государственного института культуры. Партнёром и куратором работы клуба является Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Лихачева.

Целью работы клуба является развитие и координация деятельности НПР и обучающихся института в поддержку деятельности ЮНЕСКО "по организации эффективного диалога культур народов, населяющих регион, сохранение и популяризация их нематериального культурного наследия", сказано на сайте Алтайохранкультуры.

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ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Председатель клуба, Елена Полякова, отмечает: «Значимые результаты в научно-образовательной и творческой деятельности, достигнутые НПР и обучающимися института, осуществляемая деятельность в сфере сохранения историко-культурного наследия и этнокультурных традиций были признаны на общероссийском уровне, что позволило нам стать первым клубом на территории Западной Сибири».

Напомним, клуб «Культурное наследие Алтая» начал работу в 2016 году на базе одноименной научно-исследовательской лаборатории АГИК, его члены ведут активную научную, культурно-образовательную и просветительную деятельность, разрабатывают и реализуют проекты, связанные с изучением, сохранением и популяризацией культурного наследия Алтая.

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Силами участников клуба устанавливаются и поддерживаются научные связи с музеями, учебными заведениями, научными и общественными организациями, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры по проблемам сохранения памятников истории и культуры.