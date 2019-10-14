Иркутский губернатор намерен отдавать часть зарплаты на благотворительность

Новости 14.10.2019 7:40 59

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что будет отдавать часть своей повысившейся зарплаты на благотворительность, передает пресс-служба областного правительства.

Ранее «Политсибру» уже сообщал, что Левченко внес в местный парламент законопроект, предполагающий повышение окладов губернатора области и лиц, замещающих областные государственные должности, с 1 октября, а также предусматривающий выплату им премий.

«Четыре года назад, когда меня избрали губернатором, в области была тяжелая финансовая ситуация. В бюджете не хватало пяти миллиардов рублей, были огромные государственные долги. Тогда я принял решение снизить на 10% зарплату себе, своим заместителям и министрам. За эти годы провели серьезную работу, и бюджет области вырос с 97 миллиардов до 213. Сейчас мы обеспечиваем социальные проекты в полном объеме. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остался достаточно невысоким», - рассказал глава региона.

Губернатор Иркутской области попросил поднять себе оклад до 27 тысяч рублей Новости 10.10.2019 14:10 Губернатор Иркутской области предложил повысить свой оклад с 18,8 тысяч до 27,1 тысяч рублей 799

Губернатор пояснил, что от размера его зарплаты зависит уровень зарплаты госслужащих всех органов государственной власти Иркутской области. Он оставался неизменным с 2012 года и индексировался только дважды на процент роста инфляции – 4%. Левченко отметил, что повысить размер окладов сейчас позволяет улучшение финансовой ситуации в регионе – доходная часть бюджета Иркутской области за четыре года выросла на 88%.

«Что касается меня, то я давно уже часть зарплаты отдаю в благотворительный фонд, который помогает, в том числе, и жителям подтопленных территорий. Я поступлю также и с этой [прибавившейся] частью заработной платы», - сказал Сергей Левченко.

Известно, что на сегодняшний день оклад губернатора составляет 18 800 рублей. Законопроект предлагает довести его до 27 167 рублей, то есть, повысить на 44%, однако пресс-служба сообщает, что фактическое увеличение окладов губернатора и членов регионального правительства составит 20%.