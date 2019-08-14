Пойманный на Кипре алтайский насильник «засветился» на камере блогера

Новости 14.10.2019 8:15 339

Алтайский насильник-следователь Александр Сатлаев, которого поймали накануне на Кипре, стал героем в Сети, пишут «Вести 22».

Как выяснилось, начинающий блогер из Ростова встретил Александра Сатлаева на Северном Кипре во время своего путешествия. В своих видео он рассказывал о новых знакомых, одним из которых оказался рецидивист.

«Алекс у нас с Сибири. Наверное, Алекс потерялся из России, просто мне не признается. Говорит, решил попутешествовать», — описывает знакомого блогер.

Любопытно, что Сатлаев и не думал прятаться от объектива Александра Зубко. Его друзья-туристы рассказали, что алтайский насильник вел себя как вполне обычный человек, они ходили вместе на море, совместно готовили ужин и пели песни.

Бывший «следователь-маньяк» из Горного Алтая совершил новое преступление в Барнауле? Новости 14.08.2019 16:35 По имеющимся данным, в Барнауле распространили ориентировку на Александра Сатлаева, уже судимого за сексуальные преступления в Горном Алтае 3649

Напомним, мужчина был задержан местной полицией на Кипре после нападения и ограбления девушки в городе Кириния. У нее Сатлаев украл 80 евро и 300 турецких лир. Бывший следователь задушил девушку до потери сознания. Спустя некоторое время полицейские вычислили преступника по камерам наблюдения. Сейчас по законам Северного Кипра ему грозит пожизненный срок.

К слову, Россия не признает суверенитет данного государства. Дипломатические отношения между странами отсутствуют, поэтому вопрос выдачи экс-следователя маловероятен.

Напомним, Сатлаева отсидел ранее 4,5 года за изнасилование. В марте этого года 27-летний мужчина вышел на свободу, а в августе снова напал на женщину в Барнауле. Она рассказала, что насильник шел за ней, потом в подъезде схватил ее сзади на шею, стал душить, изнасиловал и сбежал.

Отец Александра Сатлаева на момент его первого задержания возглавлял суд в Чемальском районе Республики Алтай. Когда осенью 2013 года стало известно, что его сын причастен к серии тяжких преступлений, он ушел в отставку.