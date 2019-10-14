Жители Новоалтайска вышли на митинг из-за закрытия единственного роддома

Новости 14.10.2019 7:10 1901

Митинг против закрытия единственного в городе роддома прошел в Новоалтайске в воскресенье, 13 октября. Организатором акции протеста выступило местное отделение КПРФ.

Как сообщают Telegram-каналы, на митинг пришли около 300 местных жителей. Протестующие с креативом подошли к проведению митинга. Помимо плакатов с традиционными лозунгами активисты, к примеру, выстроили в ряд детские коляски. К ним были прикреплены призывы к властям с просьбой задуматься о дальнейшей судьбе роддома.

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В ходе выступлений митингующие жаловались, что теперь роженицам Новоалтайска и соседних районов придется ездить в Барнаула, который находится более чем в 20 км. При этом в Новоалтайске живет около 70 тысяч человек, а вместе с соседними муниципалитетами суммарная численность жителей составляет около 250 тысяч.

Несмотря на это, как ранее сообщали в Минздраве края, число рожающих в Новоалтайске стремительно падает – все чаще предпочтение отдают роддомам в Барнауле. Только за 2018 год в новоалтайском роддоме родилось 379 детей, а в 2019 почти в два раза меньше – 114. Такой несистемный режим, по заверению Минздрава, имеет ряд негативных последствий.

Как сообщали ранее в пресс-службе профильного министерства, квалифицированные специалисты, работавшие в закрывающемся роддоме, уже перераспределены на новые места.