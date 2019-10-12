Причиной обысков в мэрии Славгорода могла стать проверка Минфина - СМИ

Новости 12.10.2019 19:50 96

В администрации Славгород прошли обыски с выемкой документов. Как пишет портал "Сибирь.Реалии" со ссылкой на собственный источник в мэрии, представители Следственного комитета пришли в здание вечером 9 октября.

По словам собеседника издания, причиной визита стали итоги недавней проверки Министерства финансов Алтайского края. Региональные чиновники проверяли работу городской сферы ЖКХ и деятельность профильного отдела администрации Славгорода. В частности, особый интерес комиссии вызвала передача частным управляющим компаниям некоторых домов. В деятельности мэрии города якобы были найдены многочисленные нарушения.

В правительстве Алтайского края прошли обыски? Новости 26.09.2017 22:59 816

"Но вообще там длинный клубок, вероятно следователи давно "копали" в Славгороде в связи с незаконной приватизацией городского имущества, отмыванием средств, откатами", – поделился своим мнение источник.

Он также не исключил, что ревизия краевого Минфина "стала следствием борьбы за контроль над крупными муниципалитетами, ведущейся в правительстве края". И.о. руководителя Славгородского межрайонного отдела Следственного комитета Павел Наливкин не отрицал факт проведения обысков, но заявил, что "по телефону обсуждать этот вопрос не может".

Обыски прошли в мэрии Новокузнецка после махинаций с жильем Новости 14.04.2019 13:35 Причина — возможные махинации чиновников с жильем. 553

В июне 2017 года в мэрии Славгорода уже проводили обыски, связанные с реализацией муниципального имущества по заниженной цене. Этим событиям также предшествовала проверка регионального Минфина. Тогда аудит выявил нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на модернизацию системы теплоснабжения города и другие нарушения.

Между тем на текущей неделе директор КГУП «Гостиница Славгород» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Установлено, что в период 2016-2017 годов подсудимый растратил полученные им в подотчет денежные средства предприятия в размере более 75 тысяч рублей. Суд назначил виновному 1,5 года условно со штрафом в 8 тысяч рублей.