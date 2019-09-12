Сибирский город вошел в Топ-5 населенных пунктов, где жители чаще всего матерятся

Новости 12.10.2019 19:10 111

Самым матерящимся в соцсетях населением (в пересчете на 10 тысяч человек) оказались жители города Дно Псковской области. Они в разы опережают других пользователей обсценной лексики онлайн.

Digital-агентство «Интериум» оценило, насколько распространена обсценная лексика среди пользователей социальных сетей в городах России.

В первой пятерке «матерящихся городов» также Краснодар, Кунгур, Москва и Ачинск. «Сложно сказать, с чем это связано: с непростой жизнью в этих городах, требующей выхода эмоций в крепких выражениях, или с преобладанием там молодежи, которая чаще всего и прибегает к мату в речи», - отмечают эксперты.

Как живете, Беляши: алтайская деревня в тройке лидеров с самым смешным названием Новости 12.09.2019 11:50 В 2018-м победила деревня Чуваки из Пермского края 944

Если смотреть по субъектам федерации, то самыми матерящимися оказались (в пересчете на 100 тысяч населения) Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Псковская и Калининградская области. А вот наиболее культурными в плане чистоты сетевого языка стали регионы Северо-Кавказского федерального округа: Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики.

Анализ проведен агентством «Интериум» на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций 4 матерных слов в соцсетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1-7 октября 2019 года.