Россию официально пригласили на Паралимпийские игры-2020

Новости 12.10.2019 18:40 93

Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Об этом сообщается на сайте ПКР.

Приглашение подписали президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс и глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, спортсмены выступят в 18-20 видах спорта. Точная численность делегации, которая сможет выступать на играх под национальным флагом, будет определена, исходя из квалификационных критерий.

Российских паралимпийцев восстановили в правах Новости 09.02.2019 16:55 Если все будет идти по плану, уже на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году россияне смогут выступать под своим флагом и гимном 1000

XVI Паралимпийские летние игры 2020 года в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября. В них примут участие 4400 спортсменов из 160 стран, которые разыграют 540 комплектов медалей в 22 видах спорта, говорится в сообщении.

В середине марта Паралимпийский комитет России был условно восстановлен в качестве члена МПК. ПКР был отстранен от членства в августе 2016 года после расследования о наличии в России программы допинга. Доклад подготовила комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA). На зимних играх 2018 года в Пхёнчхане россияне выступали в нейтральном статусе.