Никаких ПМЖЛ. «Холидей» заходит в Барнаул с новым «фермерским» форматом

Новости 12.10.2019 18:00 168

11 октября в Барнауле состоялось открытие второго по счету магазина новосибирской сети "Фермер-центр.рф". Торговая точка расположена на проспекте Ленина, 108.

До этого, 6 сентября, рядом с гостиницей "Алтай" на проспекте Ленина заработал первый продуктовый магазин под брендом "Фермер-центр.рф".

В настоящее время сеть насчитывает 29 точек. Большая часть находится в Новосибирской области (18 магазинов в Новосибирске и 1 в Бердске). Остальные объекты открыты в Омской области (5 штук), на Кузбассе (3 магазина) и Алтайском крае (2).

Новосибирскую торговую сеть «Холидей» признали банкротом Новости 01.03.2019 18:05 Долги фирмы оцениваются в 18 млрд рублей 832

Добавим, за брендом "Фермер-центр.рф" стоит некогда крупнейший новосибирский ритейлер ГК «Холидей». В конце 2016 года сеть еще до собственного банкротства запустила процесс по переформатированию части своих магазинов.

Очевидно, решение было продиктовано востребованностью «фермерской темы» у покупателей. Правда, скорее, речь идет об успешной эксплуатации этого образа с точки зрения маркетинга, нежели о появлении в розничных сетях действительно фермерских продуктов по доступным ценам.

«Лента» купит четыре супермаркета «Холидей» в Барнауле Новости 08.11.2017 15:30 690

Первоначально «Фермер-Центр» позиционировался как магазин фермерских товаров, но уже через год он превратился в торговую сеть, где основу ассортимента составляли товары под собственной торговой маркой.

Судя по информации с сайта сети, здесь представлено около 1500 товаров. Впрочем, цены на большинство позиций значительно выше, чем у конкурентов. Сумеет ли "Фермер-центр.рф" закрепиться в Барнауле - большой вопрос.