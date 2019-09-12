О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Комсомольцы провели митинг «во имя спасения» барнаульского ДК

Новости
446
0

В Барнауле 12 октября прошел молодежный митинг в защиту Дома культуры "Трансмаш". Акция, организованная комсомольцами, собрала порядка 30 человек - представителей различных левых движений. Информация размещена в группе "Красный угол в Барнауле" на Facebook.

Закрытый на ремонт клуб последний год находится в аварийном состоянии и выставлен на продажу. Такая "мера" администрации города возмутили молодежь. Звучали призывы к немедленной отмене торгов и изыскании средств для ремонта, сохранении парков Барнаула. В последнем случае речь идет о возведении Спасского собора в парке у аллеи Ветеранов, относительно недалеко от ДК "Трансмаш". Кроме того, митингующие высказали возмущение подходом властей, выражающимся в оценке рентабельности объектов культуры и детского творчества.

Мэрия втридорога продает аварийный ДК «Трансмаш»

Мэрия втридорога продает аварийный ДК «Трансмаш»

Новости

Чиновники хотят выручить 40 млн рублей

7719

"Нельзя измерять деньгами необходимость социальных объектов, - уверены собравшиеся. - Этот клуб начали строить в 1944 году, в военное время, а теперь, в мирное время, он стал неподъемным"? По мнению участников протестной акции, такой подход неприемлем.

"На митинге мы начали сбор подписей за сохранение Дома культуры. Следующий год юбилейный, исполняется 75 лет Победы. В то далекое военное время у государства нашлись средства и ресурсы на постройку ДК, а сейчас в мирное время нет даже средств на поддержание его нормального состояния. Звучали также речи о гибельности капиталистического пути развития, о вреде замещения культурных учреждений культовыми", - отметил Антон Арцибашев, руководитель комсомольцев Алтайского края.

Автор: Политсиб.ру

Фото: facebook.com

Комментарии (0)

1000