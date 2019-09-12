Комсомольцы провели митинг «во имя спасения» барнаульского ДК

В Барнауле 12 октября прошел молодежный митинг в защиту Дома культуры "Трансмаш". Акция, организованная комсомольцами, собрала порядка 30 человек - представителей различных левых движений. Информация размещена в группе "Красный угол в Барнауле" на Facebook.
Закрытый на ремонт клуб последний год находится в аварийном состоянии и выставлен на продажу. Такая "мера" администрации города возмутили молодежь. Звучали призывы к немедленной отмене торгов и изыскании средств для ремонта, сохранении парков Барнаула. В последнем случае речь идет о возведении Спасского собора в парке у аллеи Ветеранов, относительно недалеко от ДК "Трансмаш". Кроме того, митингующие высказали возмущение подходом властей, выражающимся в оценке рентабельности объектов культуры и детского творчества.
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"Нельзя измерять деньгами необходимость социальных объектов, - уверены собравшиеся. - Этот клуб начали строить в 1944 году, в военное время, а теперь, в мирное время, он стал неподъемным"? По мнению участников протестной акции, такой подход неприемлем.
"На митинге мы начали сбор подписей за сохранение Дома культуры. Следующий год юбилейный, исполняется 75 лет Победы. В то далекое военное время у государства нашлись средства и ресурсы на постройку ДК, а сейчас в мирное время нет даже средств на поддержание его нормального состояния. Звучали также речи о гибельности капиталистического пути развития, о вреде замещения культурных учреждений культовыми", - отметил Антон Арцибашев, руководитель комсомольцев Алтайского края.