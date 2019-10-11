"Россельхозбанк" научит продвигать собственный бренд в соцсетях

Новости 12.10.2019 16:40 127

АО «Россельхозбанк» запустит образовательную платформу для фермеров, главная цель которой – дать малому бизнесу на селе более широкий взгляд на возможности своего развития, в том числе за счет реализации экспортного потенциала. О запуске образовательной программы объявил заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов в ходе дискуссии «Произведено в России: региональные бренды и маркетинг», состоявшейся на I Международном агропромышленном форуме.

В рамках платформы фермеры получат бесплатную возможность пройти курс, который поможет им увидеть вероятные сценарии и определить стратегию своего развития. Курс рассчитан как на опытных предпринимателей, так и на начинающих бизнесменов. По просьбе Россельхозбанка знаниями, рекомендациями и готовыми инструментами с фермерами поделятся Высшая школа экономики, рекламное агентство BBDO, АНО «Роскачество» и онлайн-университет «Нетология». Первым этапом курса станет запуск «Школы агроблогеров» на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

«Региональные» бренды часто производятся малым бизнесом. Россельхозбанк уже 3 года проводит всероссийский фестиваль фермерской еды «СВОЁ», с помощью которого около 1000 фермерских хозяйств смогли познакомить потребителя со своей продукцией. Это очень качественные товары. Наши фермеры прекрасно работают, но пока еще недостаточно хорошо себя продвигают. Будучи полностью погруженными в повседневные заботы, они не всегда видят те возможности и перспективы, которые могут способствовать повышению рентабельности и более интенсивному росту. Нам хочется, чтобы фермеры шли дальше, именно для этого в рамках «Золотой осени» мы запускаем образовательную программу. Итогом программы станет презентация стратегий развития выпускниками курса. Жюри определит победителя, а Россельхозбанк профинансирует реализацию лучшего проекта», ― рассказал зампредседателя правления РСХБ Денис Константинов.

«Высшая школа экономики ― это не только учебное заведение, но и крупнейший исследовательский центр. Мы изучаем и сопоставляем качество работы различных бизнес-моделей. В рамках курса Россельхозбанка перед нами стоит задача просто и доступно объяснить, из чего состоит бизнес-планирование. Как рассчитать рентабельность, учесть все необходимые постоянные и переменные издержки. Мы с интересом ждем начала курса», ― отметил директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок.

«Принято считать, что инвестиции в бренд — это привилегия больших игроков. Хотя на самом деле правильная и грамотно выстроенная работа с собственным брендом дает результат даже владельцу булочной. Нам это известно не понаслышке, так как агентства сети BBDO работают с разными компаниями в 80 странах мира — крупными корпорациями, малым бизнесом и даже стартапами. И везде именно стратегия лежит в основе работы с брендами. Здорово, что этот подход поддерживает Россельхозбанк, запуская столь интересный проект. И вдвойне приятно, что нас пригласили принять в нем участие: во-первых, потому что труд фермеров очень непрост, их работа вызывает большое уважение, а во-вторых, потому что нам очень интересно попробовать свои силы там, где от результата нашей работы зависит развитие и успех бизнеса» — заявила генеральный директор BBDO Branding Ольга Коновалова.

«С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции». Роскачество будет осуществлять сертификацию органической продукции. В понимании обычного потребителя нет большой разницы между фермерской, органической и иной «зеленой» продукцией. В рамках курса мы расскажем о том, какие шаги необходимо предпринять сегодня для того, чтобы пройти сертификацию и через 3-5 лет иметь на российском и зарубежном рынках существенное преимущество», — анонсировала свою часть курса заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.