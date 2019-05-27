Барнаульские власти за три года намерены заработать на приватизации как минимум 11 млн

Новости 12.10.2019 15:55 152

Депутаты Барнаульской гордумы утвердили прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности на 2020 - 2022 годы. Предложено включить в прогнозный плана приватизации 18 объектов недвижимости площадью 1613,1 кв. м. Ориентировочная сумма доходов от приватизации составит 11,5 млн рублей.

Кроме того, предусматривается продажа объектов, которая осуществляется по мере поступления предложений от муниципальных предприятий и учреждений. Речь идет о транспорте и металлоломе.

Все идет не по плану: на Алтае серьезно «забуксовала» приватизация Новости 27.05.2019 7:40 Вместо ожидаемых 62 млн рублей в бюджет поступило всего 15 млн 789

Любопытно, что неделей ранее был представлен отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2023 годы», утвержденной постановлением мэрии от 2014 года.

Из бюджета города на реализацию программы в текущем году предусмотрено ассигнований в размере 78,637 млн рублей. На 1 сентября освоено 39,266 млн рублей, что составляет 50%. В рамках данной программы реализуются две подпрограммы: «Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2023 годы», а также «Модернизация, технологическое развитие МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2023 годы».