Мутко остался недоволен темпами работ после паводка в Иркутской области

Накануне состоялось заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области под председательством вице-премьера Виталия Мутко, сообщает "Континент Сибирь".
«Считаю, что, конечно, идет очень медленно работа по восстановлению. Крайне, чрезвычайно медленно – это просто недопустимо. И по социальным объектам, и по строительству жилья», – заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.
В июле Путин уже приезжал в Тулун
Также в ходе совещания первый замгубернатора Иркутской области Руслан Болотов сообщил о необходимости серьезной корректировки программы, касающейся жилищного строительства. А именно увеличение бюджетных средств на 4 млрд рублей, которые также пойдут на восстановление пострадавших домов. Причиной стала вторая волна паводка. В итоге сумма составит 18 млрд рублей.
Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области стоимостью примерно в 40 млрд рублей. Напомним, что на данный момент в области ведется процесс выдачи жителям региона жилищных сертификатов.
Выплаты пострадавшим уже идут
Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранять свой статус. И продлится до тех пор, пока всех пострадавших граждан не обеспечат жильем.