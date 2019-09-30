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Гидрометцентр прокомментировал аномально теплый октябрь в Сибири

Новости
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Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов. Об этом информируют "РИА Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. <...> В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов", — сказал он.

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По словам Вильфанда, это связано с множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.

Что касается столицы, то и здесь выходные ожидаются теплыми: до 12-14 градусов в субботу и до 15-17 — в воскресенье. Первые три дня следующей недели, по словам Вильфанда, также порадуют теплом, но затем в Москву придет резкое похолодание.

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Автор: Политсиб.ру

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