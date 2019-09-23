18-летнему славгородцу, совершившему несколько нападений на девушек, предъявили обвинение

Новости 12.10.2019 12:20 198

Следователи предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера 18-летнему жителю Славгорода. Информация размещена на сайте регионального следкома.

По данным правоохранителей, вечером 18 сентября в Славгороде обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий 8 октября горожанин был задержан. Установлены ещё три факта нападения обвиняемого на жительниц Славгорода, которым в ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Пока молодой человек обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.