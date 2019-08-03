Обманутые дольщики в Новосибирске провели ночь у стен правительства

Новосибирские дольщики, накануне объявившие бессрочную голодовку, решили ночевать у здания областного правительства. Полиция не дала поставить палатки, поэтому протестующие остались на лавочках, пишет "Тайга.инфо".
Температура воздуха поздно вечером в пятницу в Новосибирске не превышала +6 градусов. В акции участвуют 11 человек.
«Пришлось нам от здания правительства отойти, потому что нас продувает ветром. Мы нашли закрытое [от ветра] пространство, мы будем располагаться на лавочках. Палатку не разрешают ставить, потому что сказали — это захват государственной земли», — рассказала одна из протестующих.
Таковые данные регионального Минстроя.
Протестующие собираются спать по очереди. Они взяли с собой пледы и горячий чай. Обманутые дольщики начали бессрочную голодовку утром 11 октября. Полиция призвала их разойтись.
Микрорайон строила компания «Доступное жилье Новосибирск» в районе золоотвала ТЭЦ-3. Земли частично принадлежали городу и поставщику тепла для АО «СИБЭКО», которое также управляет ТЭЦ-3. «СИБЭКО» входило в RU-COM, совет директоров которого до февраля 2016 года возглавлял Михаил Абызов. Позже он стал министром Открытого правительства РФ. В 2018-м Абызов не попал в новый кабинет министров, а в 2019-м на него завели дело по ч. 2 и 3 ст. 210 и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе, а также мошенничество). Среди фигурантов оказался и бывший гендиректор «РУ-КОМа», глава новосибирской федерации самбо Николай Степанов. В 2018-м «СИБЭКО» перешло под контроль СГК.
Дольщики получили официальный отказ
В 2019 году арбитражный суд признал ООО «ДЖН» банкротом. В компании введено конкурсное производство. Застройщик не сдал в срок два многоквартирных дома в Новомарусино, которое стало одним из крупнейших долгостроев города. Без квартир остались около 700 семей.