17 тысяч человек заболело ОРВИ в Алтайском крае

В Алтайском крае за период с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 6,3% ниже эпидемического порога, передает региональное управление Роспотребнадзора.
Среди заболевших 71% составляют дети в возрасте до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы).
Наиболее эффективный способ его профилактики — прививка
Тем временем в крае активно идет вакцинация против гриппа. Так, на 11 октября привито против гриппа 534 530 человек, из них – 371 270 взрослых и 163 260 детей. Вакцинация проводится за счет государства. Еще 3052 жителя края сделали это за собственный счет.