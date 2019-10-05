17 тысяч человек заболело ОРВИ в Алтайском крае

Новости 12.10.2019 10:55 215

В Алтайском крае за период с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 6,3% ниже эпидемического порога, передает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди заболевших 71% составляют дети в возрасте до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы).

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Тем временем в крае активно идет вакцинация против гриппа. Так, на 11 октября привито против гриппа 534 530 человек, из них – 371 270 взрослых и 163 260 детей. Вакцинация проводится за счет государства. Еще 3052 жителя края сделали это за собственный счет.