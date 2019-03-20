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Экс-губернатор Челябинской области скрылся от правосудия в Швейцарии

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Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, которого подозревают в превышении служебных полномочий, уехал в Швейцарию. Об этом РБК сообщил источник, близкий к администрации президента.

Дубровский после отставки весной этого года практически постоянно проживает в Швейцарии. Уголовное дело против Дубровского возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Период, в который по версии следствия, были совершены преступления, 2016-2018 года. Пост губернатора Челябинской области он занимал с января 2014 года по март 2019 года.

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В отставку Дубровский ушел после возникновения к нему претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ведомство утверждало, что Дубровский и подчиненное ему министерство дорожного хозяйства и транспорта заключали антиконкурентные договора с компанией «Южуралмост», акционером которой был бизнесмен Сергей Вильшенко. В результате, с 2015 по 2018 год именно эта компания получила 90% контрактов на строительство дорог в области.

Против предшественника Дубровского на посту губернатора, Михаила Юревича, после отставки также завели уголовное дело. Чиновника и экс-депутата, занимавшего пост главы Челябинской области с 2010 по 2014 год, обвиняют в получении взяток. В 2017 году его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Адвокат Юревича сообщал, что тот находится на лечении в Лондоне.

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Автор: Политсиб.ру

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