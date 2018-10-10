Барнаульцы в Сети обсуждают появление башни на новой набережной

Барнаулец Вячеслав Захлебный предложил украсить новую набережную Оби башней. По мнению горожанина, это способно исправить эффект того, что набережная ведет в никуда и по сути заканчивается тупиком.
"Складывается впечатление, что здесь чего-то не хватает. У меня, возможно, и у многих горожан, появляется чувство какой то архитектурной незаконченности. Часто посещая город Оренбург, всегда любуюсь их достопримечательностью - башней на улице Советской. Она находится в самом сердце города на пешеходной улице и является центром притяжения горожан и туристов", - цитирует барнаульца паблик Barnaul 22 "ВКонтакте".
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Вячеслав Захлебный обращает внимание, что каждый час в окнах башни появляются фигурки местных знаменитостей и приветствуют людей.
"У меня появилась идея: заполнить набережную в конце каким-то необычным сооружением, которого у нас еще нет в городе. Это наверняка стало бы местом притяжения и новым символом Барнаула. Давайте помечтаем и представим эту башню у нас на набережной, - пишет Вячеслав Захлебный. - В окошках нашей башни могли бы мелькать Демидов Акинфий Никитич и Иван Иванович Ползунов - наши знаменитые предки, которые дали толчок развитию промышленности Алтая и России; Евдокимов Михаил Сергеевич и Валерий Сергеевич Золотухин; гордость нашего спорта Алексей Смертин и Сергей Шубенков".
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По мысли Захлебного, над башней можно было бы установить флаг с гербом Барнаула.
"Хотелось бы представить проект на обсуждение барнаульцев. Если сделать что-то подобное, то мы сделаем набережную более привлекательной для горожан и туристов! Возможно, наш комитет по строительству и архитектуре из сказки сделает быль. Да или нет?", - задает риторический вопрос горожанин.
Общая протяженность береговой линии будет составлять 2,2 км