О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Барнаульцы в Сети обсуждают появление башни на новой набережной

Новости
187
0

Барнаулец Вячеслав Захлебный предложил украсить новую набережную Оби башней. По мнению горожанина, это способно исправить эффект того, что набережная ведет в никуда и по сути заканчивается тупиком. 

"Складывается впечатление, что здесь чего-то не хватает. У меня, возможно, и у многих горожан, появляется чувство какой то архитектурной незаконченности. Часто посещая город Оренбург, всегда любуюсь их достопримечательностью - башней на улице Советской. Она находится в самом сердце города на пешеходной улице и является центром притяжения горожан и туристов", - цитирует барнаульца паблик Barnaul 22 "ВКонтакте".

Не допустить «колхоз». Чем барнаульцы предлагают наполнить Нагорный парк?

Не допустить «колхоз». Чем барнаульцы предлагают наполнить Нагорный парк?

Мнения

О наполнении парка глава Барнаула Сергей Дугин обещал советоваться с горожанами. «Политсибру» решил помочь градоначальнику и вместе с барнау

874

Вячеслав Захлебный обращает внимание, что каждый час в окнах башни появляются фигурки местных знаменитостей и приветствуют людей.

"У меня появилась идея: заполнить набережную в конце каким-то необычным сооружением, которого у нас еще нет в городе. Это наверняка стало бы местом притяжения и новым символом Барнаула. Давайте помечтаем и представим эту башню у нас на набережной, - пишет Вячеслав Захлебный. - В окошках нашей башни могли бы мелькать Демидов Акинфий Никитич и Иван Иванович Ползунов - наши знаменитые предки, которые дали толчок развитию промышленности Алтая и России; Евдокимов Михаил Сергеевич и Валерий Сергеевич Золотухин; гордость нашего спорта Алексей Смертин и Сергей Шубенков".

Глава Барнаула списал проблемы с лестницей в Нагорный парк на «суровые условия»

Глава Барнаула списал проблемы с лестницей в Нагорный парк на «суровые условия»

Новости

По словам Сергея Дугина, «все это поправимо»

838

По мысли Захлебного, над башней можно было бы установить флаг с гербом Барнаула.

"Хотелось бы представить проект на обсуждение барнаульцев. Если сделать что-то подобное, то мы сделаем набережную более привлекательной для горожан и туристов! Возможно, наш комитет по строительству и архитектуре из сказки сделает быль. Да или нет?", - задает риторический вопрос горожанин.

Проект набережной Барнаулки обойдется почти в 8 млн рублей

Проект набережной Барнаулки обойдется почти в 8 млн рублей

Новости

Общая протяженность береговой линии будет составлять 2,2 км

1318

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000