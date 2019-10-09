Новосибирские бургеры стали дороже питерских

Новости 11.10.2019 19:15 226

Новосибирск пошел в топ-3 городов России с самыми дорогими бургерами, по данным сервиса доставки еды Delivery Club. Средняя цена там составляет 350 рублей. Для примера – в Красноярске бургер стоит около 250 рублей.

Delivery Club провела анализ меню заведений в 20 крупнейших городах России. В исследовании не участвовали международные сети быстрого питания и бургеры с двумя и большим количеством котлет.

«Первое место в рейтинге самых дорогих городов заняла Москва: бургер в столице в среднем стоит 375 рублей. Второе — Новосибирск (350 рублей), а третье — Санкт-Петербург (340 рублей). Самым дешевым городом оказался Красноярск», — сообщает компания.

В Омске средняя цена бургера составляет 254 рубля. Исследователи напоминают, что на стоимость бургера влияют расходы на сырье, аренду помещения и оплату труда работников ресторана. Сейчас бургеры занимают третью строчку в рейтинге самых популярных блюд у пользователей доставки после пиццы и роллов, сообщают в пресс-службе Delivery Club.

Что касается продуктовой инфляции в Новосибирской области, то по данным Росстата на январь-сентябрь 2019 года, она составила лишь 1,09%.