Какие храмы появятся в Барнауле в ближайшие годы?

Новости 11.10.2019 18:11 259

В Барнауле в ближайшие годы возведут три православных храма. Спасский собор появится на проспекте Ленина, храм Святой Троицы будет располагаться в Индустриальном районе и еще одно культовое строение - во Власихе. Списки выданных разрешений опубликовал на своем сайте комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

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Отметим, место для строительства под Спасский собор Барнаульская епархия получила от администрации края еще в 2015 году. Он будет возведен на проспекте Ленина, 152е. Его построят в стиле XII века, здание обещает стать настоящей жемчужиной алтайского храмостроительства. Спасский собор рассчитан на 200 – 300 прихожан. Площадь без алтаря составляет чуть больше 100 кв. м. Разрешение на строительство собора выдано на период до 1 января 2021 года.

Напомним, 10 апреля градостроительный совет Барнаула одобрил проект возведения Спасского собора рядом с парком «Солнечный ветер». Закладка первого камня храма прошла в сентябре 2015 года, его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тогда же открылся сбор пожертвований.

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Храм Святой Троицы расположится на улице Солнечная Поляна, 90. Проект представляли на градостроительном совете весной 2018 года. Разрешение на строительство выдано до февраля 2020 года.

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула также выдал разрешение на строительство приходского комплекса храма Святой Троицы в селе Власиха на пересечении улиц Универсальной и Троицкой. Разрешение на строительство выдано до 19 марта 2020 года.