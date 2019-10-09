Коммунисты первыми назовут кандидата на пост барнаульского градоначальника

Новости 11.10.2019 17:20 514

Накануне в Барнауле прошло заседание бюро Алтайского краевого комитета КПРФ. Помимо обсуждения итогов Единого дня голосования-2019, партийцы приняли решение о выдвижении кандидата на пост главы Барнаула от КПРФ.

Как сказано на сайте крайкома, окончательная кандидатура будет определена на ближайшем пленуме Барнаульского городского комитета КПРФ.

Ориентировочно он состоится 19 октября. Об этом «Политсибру» сообщили источники в партии. Кроме того, стало известно, что фактически кандидат уже определен, но формально окончательное решение будет принято на пленуме.

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Что касается кандидатов от других партий, то известно о решении «Справедливой России» бойкотировать конкурс на пост сити-менеджера. Справороссы намерены продолжать борьбу за возвращение всенародных выборов мэра Барнаула.

В ближайшее время своего кандидата выдвинет и ЛДПР. На сегодняшний день конкретной информацией в пресс-службе партии не располагают.

О своем желании принять участие в выборах мэра уже заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» Андрей Крылов. Возможно, на конкурс заявится и пенсионер Владимир Барсуков, который претендовал на пост градоначальника уже три раза: в 2010, 2012 и 2015 годах.

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Напомним, что в последнем конкурсе вместе с бывшим мэром Сергеем Дугиным участие принимали депутат БГД от «Единой России» Юрий Ряполов, экс-депутат АКСНД и на тот момент лидер алтайского реготделения «Партии Роста» Павел Чеснов, а также депутат гордумы от ЛДПР, предприниматель Кристина Юстус. Эсеры и коммунисты тогда не стали выдвигать собственных кандидатов.

В итоге из 38 присутствовавших депутатов 30 отдали голоса Сергею Дугину, три голоса получила Кристина Юстус, Юрий Ряполов и Павел Чеснов остались без поддержки, пять бюллетеней признали недействительными.

В настоящее время исполняющим обязанности мэра является первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. Экс-глава города Сергей Дугин ушел в отставку 15 августа.