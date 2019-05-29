Алтайский край стал регионом-середняком по числу больных алкоголизмом

Минздрав России составил рейтинг регионов по заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом. За 2018 год такие диагнозы в России получили более 75 тысяч человек. Всего же за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух млн человек по всей стране, пишет РБК.
Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах. Алтайский край в общей таблице количества заболевших находится примерно посередине. То есть страдающих от алкогольной зависимости в регионе насчитывается 10-15 человек на 10 тысяч жителей. Лидируют по России Чукотский автономный округ (29 человек на 10 тысяч населения), Якутия (23 на 10 тысяч) и Ненецкий автономный округ (более 15 на 10 тысяч).
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Что касается других регионов Сибирского федерального округа, то больше всего по СФО страдают от алкоголизма в Республике Тыва (более 15 человек на 10 тысяч жителей). Реже всего такой диагноз ставят в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях (меньше 5 человек на 10 тысяч населения). Хакасия и Иркутская область находятся примерно на том же уровне, что и "два Алтая". Тюменская область и Красноярский край показали результат в 5-10 заболевших на 10 тысяч человек.
В целом, по данным Минздрава, число россиян, находящихся под наблюдением наркологов в связи с алкоголизмом, снижается с каждым годом, в последние годы темп этого падения увеличился. Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%, сообщила в начале октября Всемирная организация здравоохранения.
Напомним, что по данным агентства РИА «Новости», Алтайский край стал первым регионом по СФО по количеству приверженцев здорового образа жизни.
Лидерами рейтинга по России стали кавказские регионы