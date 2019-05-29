Алтайский край стал регионом-середняком по числу больных алкоголизмом

Новости 11.10.2019 16:20 264

Минздрав России составил рейтинг регионов по заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом. За 2018 год такие диагнозы в России получили более 75 тысяч человек. Всего же за медицинской помощью из-за злоупотребления алкоголем обратились более двух млн человек по всей стране, пишет РБК.

Росстат и Минздрав не публикуют данные об общем числе заболевших алкоголизмом в регионах. Алтайский край в общей таблице количества заболевших находится примерно посередине. То есть страдающих от алкогольной зависимости в регионе насчитывается 10-15 человек на 10 тысяч жителей. Лидируют по России Чукотский автономный округ (29 человек на 10 тысяч населения), Якутия (23 на 10 тысяч) и Ненецкий автономный округ (более 15 на 10 тысяч).

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Что касается других регионов Сибирского федерального округа, то больше всего по СФО страдают от алкоголизма в Республике Тыва (более 15 человек на 10 тысяч жителей). Реже всего такой диагноз ставят в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях (меньше 5 человек на 10 тысяч населения). Хакасия и Иркутская область находятся примерно на том же уровне, что и "два Алтая". Тюменская область и Красноярский край показали результат в 5-10 заболевших на 10 тысяч человек.

В целом, по данным Минздрава, число россиян, находящихся под наблюдением наркологов в связи с алкоголизмом, снижается с каждым годом, в последние годы темп этого падения увеличился. Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%, сообщила в начале октября Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, что по данным агентства РИА «Новости», Алтайский край стал первым регионом по СФО по количеству приверженцев здорового образа жизни.