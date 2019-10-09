Алтайские производители пива: крафту ничего не угрожает

Новости 11.10.2019 15:47 182

Заявление о возможности прекращения производства крафтового пива в России вызвала массовую панику. Журналисты «МК на Алтае» выяснили, какие изменения ждут после введения нового закона об алкогольной продукции.

Как пишет издание, причиной бурного обсуждения стало введение нового закона Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. По документу с 2021 года пивом будет считаться только тот продукт, в котором содержится 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

Крафтовое пиво – это авторский продукт, который изготавливают в частных пивоварнях. Зачастую в напиток добавляют фрукты, специи и крупы.

По информации в СМИ, так как крафтовое пиво не подходит под единые стандарты, оно может попасть в категорию контрафактной продукции. Общественность забила тревогу: неужели на рынке исчезнет всеми любимый напиток, приготовленный по авторским рецептам?

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Информацию о возможном исчезновении крафта опроверг член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. По его словам, понятие крафтового пива не значится в официальных документах. Следовательно, как можно запретить то, чего не существует? Эксперт также обратил внимание на то, что новый закон может больше повлиять на крупных производителей.

Владельцы крафтовых пивоварен в Алтайском крае абсолютно спокойно отреагировали на информацию о новом законе. Некоторые из них, наоборот, хотят, чтобы его поскорее ввели.

«Я абсолютно согласен с правилами нового закона. Сейчас в крафтовое пиво порой добавляют ингредиенты, от которых я прихожу в шок. К примеру, жареные овощи… Конечно, это дело каждого производителя, но я не поддерживаю такие составы. Мы производим свою продукцию в соответствии с ГОСТом, поэтому для нас мало что изменится», – подчеркнул владелец новоалтайской пивоварни «Алтайкрафт» Максим Мочалин.

Владелец сети биршопов ДНК Антон Гамаюнов рассказал, что большая часть рецептов крафтового пива подходит под новый закон.

В большинстве сортов как раз содержится примерно 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Конечно, есть виды, куда добавляются фрукты или специи, но их в принципе не так много. Также их рецепт не особо отличается от традиционного, – уверяет Антон Гамаюнов.

Каким будет пиво?

Согласно новым изменениям, выделяют четыре категории пива: «пиво», «пиво пшеничное», «пиво специальное» (с добавками) и «пивной напиток». Пиво с ароматическими наполнителями попадает под категорию «пивной напиток», которая, как оказалось, совсем не смущает наших пивоваров.

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Мы уже лет 6 работаем с понятием «пивной напиток». Все клиенты прекрасно знают об этом, и на престиж пивоварни это никак не влияет. Даже крупные бренды на этикетке указывают, что их продукция – пивной напиток, – объяснил владелец частной пивоварни Николай Копытов.

Таким образом, новый регламент мало что меняет в правилах действующего ГОСТа, которому и раньше подчинялись пивовары. Поэтому мало того, что крафтовые пивоварни явно в ближайшее время не закроют, так еще и у производителей появится больше возможностей для трансформации рецептуры напитка.