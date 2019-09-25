Старый мост в Барнауле закрывают на ремонт до 2021 года

Новости 11.10.2019 15:12 414

Почти два года будет перекрыт для всех видов автомобильного транспорта Старый мост через реку Обь в Барнауле. Ограничения вводят в декабре 2019 года. Они будут действовать до ноября 2021 года, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай».

«В первую очередь предстоит выполнить подготовительные мероприятия. Поскольку автомобильная часть моста располагается непосредственно над железнодорожными путями, поезда на время ремонта необходимо перенаправить», - говорится в сообщении Упрдор «Алтай».

Дорожники установят временные платформы, переустроят коммуникации и технические системы. Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке.

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Ремонтные работы планируется разделить на два этапа. В частности, в 2020 году планируется выполнить демонтаж всех элементов мостового полотна, разобрать дорожную одежду, вместо старых железобетонных плит проезжей части, их более 700, а также установить металлические ортотропные. В 2021 году проведут ремонт двух эстакад, здесь также заменят или восстановят все основные конструктивные элементы.

Отметим, окончание работ по контракту – в ноябре 2021 года. Габариты существующего моста после ремонта останутся неизменными, а следующий ремонт, согласно нормативам, может потребоваться не ранее чем через 20 лет.

Подчеркнем, дорожная часть в октябре 2018 года перешла в федеральную собственность и поступила на баланс подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай». По заказу управления был разработан проект на ремонт моста, объект включен в план работ, идет процедура определения подрядчика. Финансирование осуществляется из федерального бюджета. Также проходят необходимые согласования с РЖД, которые отвечают за железнодорожную часть моста.

Не секрет, мост долгое время находился в аварийном состоянии. Не отремонтированная проезжая часть и деформация швов моста могла стать причиной создания аварийной ситуации на дороге.

Ранее сообщалось, что на портале госзакупок появился тендер на ремонт Старого моста в Барнауле, стоимостью 934,7 млн рублей. Заявки принимаются до сегодняшнего дня, 11 октября, сам аукцион состоится 15-го числа.