Долгострой длиной в 10 лет. «Таинственный» офисник появится в центре Барнаула

Новости 11.10.2019 14:40 685

Офисное здание в центре Барнаула строится уже почти 10 лет. Три этажа и гаражи с автомойкой располагаются по адресу: улица Короленко, 72. Возведение объекта началось в 2011 году. Внимание на долгострой обратил «Алтайский портал недвижимости».

Согласно данным паспорта объекта, строительство планировали завершить еще в четвертом квартале 2018 года, но рабочие продолжают трудиться на верхних этажах. При этом паспорт явно устарел - внешний вид постройки в реальности и на рендере сильно отличаются. Судя по состоянию объекта, сейчас здесь достраивают последний 4-й этаж, завершая облицовку. Теоретически подрядчик может пролонгировать разрешение на строительство до конца текущего года. Здание имеет несущий слой из кирпичной кладки, утеплитель и облицовку из красного кирпича, полностью остеклено.

Ранее в здании предполагалось сделать гаражи с автомойкой и административные помещения. В качестве проектной организации на паспорте указано ООО «Алтайгражданпроект». Информации о заказчике нет.

Подрядчиком выступает ООО «ВПА-Групп». Руководителем компании, по данным «Спарк-Интерфакс», является Артем Семеряков. Дозвониться указанному ответственному лицу на момент публикации не удалось.

Барнаульский застройщик объяснил, почему на месте детской площадки появится ЖК Новости 17.09.2019 12:20 Комментарий "Политсибру" дал Андрей Комяков 992

По данным кадастровой карты, участок находится в частной собственности. Его площадь равна почти 928 кв. м. Также известно, что в 2016 году лот выставлялся на продажу. Тогда он имел общую площадь 1184 кв. м, три этажа и возможность надстроить еще как минимум два.

Офисные помещения в здании без перегородок, что дает возможность для свободной планировки. Во время торгов продавцом было сказано, что в начале строительства у проекта было несколько потенциальных инвесторов среди государственных структур - «скорая помощь», МЧС и пограничные службы. Несмотря на обилие желающих, в итоге денег ни у кого не оказалось и здание было выставлено на продажу за 36 млн рублей.

Сейчас, судя по всему, стройку ведет новый собственник, который возвел еще один дополнительный этаж. Что здесь расположится в итоге, сложно предположить, учитывая многофункциональность здания.