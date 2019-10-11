В Заринске оборудовали хореографический класс благодаря программе «Стальное дерево»

Новости 12.10.2019 11:15 225

Педагог дополнительного образования Заринска Светлана Новикова в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» открыла современный кабинет хореографии в Центре детского творчества.

Светлана организовала ремонт помещения и установку современного оборудования для занятий танцами.

«В этом помещении мы с детьми занимаемся уже больше семи лет, очень хотелось перемен. Мы установили танцевальный станок, заменили пол, окна, двери, покрасили стены. Кабинет украсили новые шторы, мебель, зеркала. Теперь мы готовы проводить занятия в новом формате», - рассказала Светлана Новикова.

Помощь в проекте оказали благотворительный фонд «Милосердие», комитет по образованию администрации Заринска, руководство и коллектив Центра детского творчества, предприниматели, родители юных танцоров. Фоторепортаж об открытии танцевального класса можно посмотреть по ссылке.

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке социального партнера НЛМК –благотворительного фонда «Милосердие». Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске созданы площадки для спорта и семейного отдыха, организованы контейнеры для раздельного сбора мусора, и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.