Два района Алтайского края запасутся резервным углем на 30 млн рублей

Новости 11.10.2019 14:07 180

Власти Алтайского края распределили субсидии между бюджетами районов за топливно-энергетические ресурсы. Согласно документу 10 млн рублей выделено Локтевскому району, 20 млн рублей - Каменскому району. Распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко, пишет «АиФ-Алтай».

Отмечается, что на эти суммы районы сформируют запас топлива на 45 суток. Это позволит не допустить возникновение ЧС зимой и обеспечить бесперебойный отопительный период.

«По данным на 11 октября, на объектах малой теплоэнергетики Алтайского края сформирован нормативный запас топлива на 45 суток, который составляет 133 тысячи тонн - 102% от норматива. Сформирован резервный запас в объеме 22 тысячи тонн. Вопрос с поставкой угля в муниципалитеты края находится на постоянном контроле», - подчеркнули в Минстрое Алтайского края.

Напомним, ранее проводились проверки готовности к сезону местной прокуратурой, которые показали, что далеко не все районы края сформировали запас топлива.