«Единая Россия» озвучила инициативы, которые планирует внести в проект краевого бюджета-2020

Новости 11.10.2019 12:40 236

Фракция «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании подготовила комплекс предложений к проекту закона Алтайского края о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По словам руководителя постоянного депутатского объединения Сергея Приба, предложения касаются как поддержки населения и муниципалитетов в целом, так и новых инструментов для развития территорий.

Документ планируется передать губернатору Алтайского края Виктору Томенко уже на следующей неделе. Предложения по проекту бюджета края на 2020 год касаются роста финансовой поддержки муниципалитетов, увеличения объемов программы поддержки местных инициатив, ремонта мемориалов ВОВ, школьного питания детей с ограниченными возможностями и ряда других тем.

Единороссы предложили заложить в бюджет средства на бесплатное двухразовое питание в школах детей с ограниченными возможностями здоровья. Также партийцы настаивают на принятии государственной программы по ремонту и благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны в городах и районах Алтайского края, которая рассчитана на продолжительный период – до 2025 года. Еще одна инициатива касается оплаты труда работников бюджетной сферы. Депутаты настаивают, что реальное увеличение их заработной платы при росте фондов оплаты должно происходить за счет увеличения окладной части.

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В числе предложений есть и поддержка муниципалитетов по различным направлениям. Так, депутаты предлагают сохранить объемы дотаций на сбалансированность местных бюджетов. Это средства, которыми города и районы смогут распоряжаться по собственному усмотрению, направляя их на решение самых «горячих» проблем. Также единороссы предлагают минимум на четверть увеличить финансирование проекта поддержки местных инициатив, который зарекомендовал себя как рабочий инструмент для муниципалитетов, благодаря которому они могут оперативно реализовывать собственные проекты по созданию, ремонту и благоустройству социальных объектов.

Еще одна инициатива ЕР касается болезненной для многих территорий темы обустройства контейнерных площадок для сбора мусора. Для этого предлагается выделить дополнительные средства из краевого бюджета. Бюджетные средства единороссы предлагают предусмотреть и в текущем, и в следующем годах для того, чтобы ускорить реформу обращения с ТКО и постепенно уйти от бестарного сбора мусора.

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Предложения единороссов не ограничились темами заработной платы и работой местных властей. Повысить инвестиционную привлекательность региона, по мнению депутатов фракции можно через облегчение условий получения государственной поддержки для инвесторов. Кроме этого, депутаты считают, что нужно увеличить средства на обеспечение мер финансовой поддержки инвесторов, в том числе за счет субсидирования части банковской процентной ставки и налогов.

Как рассказал руководитель фракции Сергей Приб, абсолютно все предложения основаны на обращениях граждан и представителей местных властей, которые депутаты АКЗС от «Единой России» получают во время работы на округах.

«Члены нашей фракции постоянно работают на своих округах и прекрасно знают проблематику отдельных территорий и края в целом, и конкретные предложения в проект краевого бюджета — это один из ключевых этапов работы депутатов. Ведь именно это является основной нашей задачей – представлять интересы избирателей, — говорит Сергей Приб. — Мы отобрали именно те предложения, реализация которых сможет действительно улучшить жизнь в Алтайском крае и будем активно отстаивать свои предложения на всех стадиях работы над бюджетом».

Проект бюджета Алтайского края на 2020 и плановый период 2021-2022 годов будет обсуждаться на совещании Губернатора Алтайского края Виктора Томенко с руководителями фракций и комитетов АКЗС, которое пройдет 14 октября в краевом парламенте.