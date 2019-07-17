Независимое СМИ в Сибири запустило краудфандинг

Новости 11.10.2019 13:08 208

Томское независимое издание «ТВ2» объявило кампанию по сбору средств на свое существование. Этот шаг связан с общим давлением властей, пишет «Тайга.инфо».

Редакция запустила краудфандинг, чтобы продолжить работу в качестве интернет-СМИ. Ежегодный бюджет ТВ2 - около 7,5 млн рублей. Это зарплаты для 15 сотрудников, налоги, аренда помещения, бензин, командировочные расходы.

«ТВ2 остается таким СМИ, в котором никто не редактирует редактора и никто не решает, кроме журналистов, что нужно рассказывать аудитории. Так было на протяжении четверти века существования телекомпании. Так и сейчас, когда ТВ2, лишенное властями эфира, работает только в сети», - говорится в заявлении издания.

Меценат Смолов. Как и на что жители Алтая собирают деньги в сети? Новости 17.07.2019 13:50 «Политсибру» ознакомился с проектами Алтайского края, размещавшимися на краудфандинговых площадках Boomstarter и Planeta.ru 997

Напомним, бывшая региональная телекомпания «ТВ-2» была уничтожена властями в 2014 году, Роскомнадзор отозвал выданную ранее до 2025 года лицензию. Теперь коллектив просят жителей региона и тех, кому небезразлично существование свободной прессы в России, финансово подержать журналистов.

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций в реализации конкретной идеи. Самым известным видом краудфандинга является «народное финансирование», в котором может участвовать любое заинтересованное лицо, инвестируя в проект желаемую сумму.