Независимое СМИ в Сибири запустило краудфандинг

Томское независимое издание «ТВ2» объявило кампанию по сбору средств на свое существование. Этот шаг связан с общим давлением властей, пишет «Тайга.инфо».
Редакция запустила краудфандинг, чтобы продолжить работу в качестве интернет-СМИ. Ежегодный бюджет ТВ2 - около 7,5 млн рублей. Это зарплаты для 15 сотрудников, налоги, аренда помещения, бензин, командировочные расходы.
«ТВ2 остается таким СМИ, в котором никто не редактирует редактора и никто не решает, кроме журналистов, что нужно рассказывать аудитории. Так было на протяжении четверти века существования телекомпании. Так и сейчас, когда ТВ2, лишенное властями эфира, работает только в сети», - говорится в заявлении издания.
«Политсибру» ознакомился с проектами Алтайского края, размещавшимися на краудфандинговых площадках Boomstarter и Planeta.ru
Напомним, бывшая региональная телекомпания «ТВ-2» была уничтожена властями в 2014 году, Роскомнадзор отозвал выданную ранее до 2025 года лицензию. Теперь коллектив просят жителей региона и тех, кому небезразлично существование свободной прессы в России, финансово подержать журналистов.