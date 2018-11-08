Орнитолог рассказал, почему черного аиста из Алтайского края убили в Пакистане

Новости 11.10.2019 12:18 256

Барнаульский орнитолог Алексей Эбель рассказал, что браконьеры из Пакистана убили черного аиста, окольцованного на Алтае. Позже в Сети появились снимки, на которых охотник держит двух убитых птиц, пишет «Интерфакс».

«Так как аистов в России кольцую только я один, мне сообщили сразу несколько источников. Информация изначально была размещена в закрытой группе в фейсбуке - это группа для охотников, которые охотятся в Пакистане в верховьях реки Инд, где пролегает один из массовых миграционных путей птиц», - прокомментировал ситуацию ученый.

По его словам, в группе была размещена фотография с двумя убитыми аистами. Орнитолог уверен, что один из них с Алтайского края, так как на лапке был опознавательный браслет. Эбель рассказал, что сообщения об убийстве окольцованных птиц приходят редко и причин несколько:

«Во-первых, птица очень скрытная, во-вторых, охотники, браконьеры пытаются скорее скрыть факт отстрела окольцованной птицы, нежели вот так открыто с ней позировать», - отметил орнитолог.

Краснокнижные пеликаны перезимуют в Барнауле – минприроды Алтайского края Новости 08.11.2018 17:11 Сейчас под присмотром специалистов в столице края находятся шесть особей 654

Ученый обратил внимание, что миграционный путь для аистов опасен именно в Пакистане, «места там – дикие». Накануне здесь накрыли целую сеть браконьеров, добывавших крупных пролетных птиц для ресторанов.

Любопытно, что мнению орнитолога, для аистов есть проблемы и на родине. Он пояснил, что гнезда у этих птиц очень большие.

«Крупных деревьев, способных выдержать их гнезда, все меньше и меньше, поэтому часто размещают гнезда так, что ветки дерева не выдерживают, гнездо обрушивается вместе с подрастающими птенцами. Гнездо, где был окольцован этот птенец, находится в небольшом борке у села Зудилово, нам оно известно третий сезон, в прошлом году там было два птенца, в этом – четыре», - добавил Эбель.

Алтайский аист, убитый в Пакистане, родился только в этом году и был окольцован 1 июля. Эти птицы занесены в Красные книги нескольких стран.