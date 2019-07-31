Дмитрий Медведев напомнил главам отстающих регионов об основных целях развития

Новости 11.10.2019 11:20 763

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в совещании при правительстве России под руководством Дмитрия Медведева, которое состоялось в четверг, 10 октября. О проведении заседания сообщает сайт Кабмина.

На мероприятии обсуждались моменты, связанные с подготовкой индивидуальных программ развития субъектов России с низким уровнем социально-экономического развития.

В число таких регионов входят республики Алтай, Карелия, Марий Эл, Тыва, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, Псковская и Курганская области и Алтайский край. Российские министры были специально назначены ответственными за проработку комплексов мер ускоренного развития регионов. Куратором Алтайского края в свое время был назначен министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Время нестандартных решений: Алтайский край ищет пути для ускоренного развития Новости 31.07.2019 17:50 Министр труда Максим Топилин и губернатор Виктор Томенко рассказали о точках роста региона 1663

Программа для каждого региона будет утверждаться специальным решением правительства России. Дмитрий Медведев поручил разработать комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

«Мы готовы помогать территориям, которые пока только ведут над этим работу, думают о том, что может быть важным фактором развития, который необходимо использовать для того, чтобы создать новую экономику. Помощь будет предоставляться и в плане привлечения инвесторов, и в покровительстве запуска новых проектов в экономике, социальной сфере. Решаться будут самые разные задачи», – заявил Медведев.

Кроме того, он еще раз дал понять, что институт кураторства был создан именно для того, чтобы десять субъектов со сложной ситуацией по инвестициям, доходам, уровню бедности получили максимальную помощь для решения актуальных проблем.

«Основная цель сейчас – закончить анализ причин сложившихся ситуаций и закончить работу над индивидуальными программами. Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах. В конечном итоге необходимо начинать переход к практической реализации этих планов. Это касается и роста экономики, работы малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья и улучшения экологии, решения социальных проблем», – добавил Дмитрий Медведев.

Виктор Томенко сообщил о росте инвестиций в экономику Алтайского края Новости 27.09.2019 15:20 Их общий объем в 2018 году превысил 110 млрд рублей 906

Зампредседателя правительства Виталий Мутко поднял тему бюджетной обеспеченности регионов, напомнив о проблеме их большой закредитованности. Часть регионов, по его словам, очень медленно проводят реструктуризацию своей задолженности и имеют много кредитов в коммерческих банках. «Можно было бы рассмотреть по этим регионам специально замещение этих кредитов как минимум бюджетными. В год до 700 млн некоторые субъекты платят в коммерческие банки. Поэтому, конечно, там можно было бы реинвестировать. В целом мы рассматриваем по всем субъектам, что до 500 млрд можно было бы сегодня им в этой части оставить на их экономический потенциал», - сказал он.