В Смоленском районе незаконно ввели режим ЧС для ремонта школы

Новости 11.10.2019 11:51 216

Алтайская прокуратура оштрафовала администрацию Смоленского района за незаконное введение режима ЧС для ремонта местной школы.

Как передает пресс-служба ведомства, из-за длительности проведения ремонтных работ в Смоленской СОШ №1 администрация района ввела режим ЧС. Это решение также было связано с нарастанием социальной напряженности из-за аварийного состояния здания детского сада.

«В этой связи между школой и единственным подрядчиком ООО «Леспром» без проведения аукциона заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы», - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что проведение работ по капитальному ремонту здания школы не относится к аварийно-спасательным и неотложным работам, режим ЧС ввели необоснованно. Как отметила помощник прокурора Смоленского района Олеся Павлова, оснований выбирать подрядчика без аукциона не было.

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В отношении должностного лица, подписавшего контракт, возбудили административное дело и оштрафовали на 50 тысяч рублей. За незаконное введение режима ЧС в адрес главы Смоленского района внесли представление об устранении нарушений и недопущении подобного впредь.